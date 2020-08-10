【定期存款】 中銀頻減港元定存息 「青姐」胡孟青揀買股收息還是定存？

中銀香港 （02388） 自6月中以來，至今已第8度減港元定期存款息率，上周六（8月8日）再全線降低港元定存短中長息，包括下調3個月及6個月年息0.1厘，兩存期新息率分別為0.6厘及0.55厘；另外，長息的劈幅更多，削低0.2厘後、至0.55厘，跟半年期相同。中銀的一年港元定存息創今年新低，相比買中銀股票收息的股息率逾7厘，存息低6厘多，針對老本靠食息的保守族，在政治市及疫情夾擊的亂局中，急欲為辛苦錢保本增值，難免大傷腦筋，究竟做港元定存穩陣收雞肋般的存息，抑或轉買中銀股票，博賺多逾6厘息好。

其中，中銀粉絲胡孟青就揀持股收息，到底這位股壇名嘴怎盤算。缸湖中人稱為股壇辣椒的青姐，以敢言見稱，原來她獨具慧眼，早自中銀香港招股時已落注，持貨至今不離不棄，如今更嫌抽得少。

至於中銀現水位21.35元，散戶是否值得追買，青姐建議，宜先衡量自身情況，例如一己的風險承守能力及在金融股的持倉位等，畢竟市場分析皆指，超低息環境絕不利銀行股，例如恒生 （00011） 最近公布業績走樣兼驟削派息。

再者，中資銀行雖不像滙豐 （00005） 會突煞停派息，但青姐憶述，過往金融風暴肆虐期間，亦曾影響中資行的派息。何況，她手持中銀的IPO成本價低於10元，且受惠派息慷慨，歷年單靠收息已賺凸，大可袋袋平安，而中銀將於8月28日派中期成績表。

青姐再三提醒追息族，定存與買股收息兩者風險大不同，投資股票有賺息蝕價之憂，不似定存收息有數得計咁易，猶如佛系投資無風浪。最重要是貪息族切忌輸打赢要，她形容，正所謂股品好、人品好。

中銀港元定存 仍具3大競爭力

另方面，盡管中銀頻頻減存息，但仍具3大競爭力，包括︰

（1）不乏4厘高息之選，畢竟中銀維持7天港元短存有4厘，惟須先以外幣兑換作5萬港元。另一邊廂，中銀也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資逾700億元商機，新客戶斥10萬元，存3個月定存享4.3厘；同樣須附帶條件才賺息逾千元。

（2）現時3間發鈔行的一年存息皆為0.55厘，但中銀的進場費僅一萬元，相比渣打為10萬元，滙豐更要50萬元才享最高特惠息，中銀堪稱低門檻之選。

（3）條款相對寬鬆，中銀允指定理財戶，以現有資金已享一年存息0.55厘，其餘兩間發鈔行皆須新錢。

此外，中銀有份投資的虛擬銀行Livi Bank，市傳本周或試業，最快甚至可能於明天（8月11日）出招，各界緊盯會否打高息牌價格戰搶灘。Livi是中銀、京東數字科技及怡和集團合資組成的虛銀，初始投資額25億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪