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【新冠肺炎】日本九州大以蠶製藥 「可食用疫苗」安全性更高

環球政經 16:21 2020/08/10

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為解決新冠肺炎疫情，各國的醫療機構致力研發疫苗，希望成功做出解藥。除了傳統疫苗，透過注射方式進入人體之外，食用疫苗原來也可行。根據《日經新聞》最新報道，日本九州大學的日下部宜宏教授，正嘗試在蠶的體內製造作為新冠肺炎疫苗原料的蛋白質，最終更可能成功研發「可食用疫苗」，將蠶磨成粉末製藥，目標是在2021年進行人體臨床試驗。

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團隊於福岡縣糸島半島的九州大學範圍內飼養了約500不同品種的蠶，總數達25萬隻不同的蠶，供大學研發相關疫苗使用。研究人員將新冠病毒的棘突蛋白基因植入病毒，然後注射到蠶身上。病毒被蠶的脂肪組織細胞吸收。約4日後，細胞中便可生成大量可作為疫苗原料的棘突蛋白。這種棘突蛋白可提取出來進行提煉加工，製成注射用的疫苗。

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日下部教授指出：「我們成功於500類蠶當中找到了能夠高效製作蛋白質的品種」，他續指，棘突蛋白由蠶生成，而不是在人體內生成這種蛋白。這樣的方法與降低病毒毒性的疫苗相比，安全性被認為更高。而製造疫苗候補物質的時間，亦可由數個月縮短至最短約40天。

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撰文 : 翁嘉陽

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