【酒店自救】星級酒店推悠長住宿優惠　低至43折、每日每人$116.7

▲ 旅遊預定平台KKday亦有推出「避世悠長住宿計劃」，每人每日低至116.7元，即可入住星級酒店。（KKday提供圖片）

本港旅遊業已停頓多時，不少酒店亦推出月租優惠。旅遊預定平台KKday亦有推出「避世悠長住宿計劃」，每人每日只需116.7元，即可入住星級酒店。優惠計劃亦有提供 14天及30天的套餐價格供大家選擇。

香港美利酒店 30天Long Stay住宿套票

位於中環商業區，房間設計奢華，設施齊全，可享受短期的五星高級酒店住宿體驗。The Murray Hotel Long Stay住宿套餐內基本配備包括洗衣和乾洗8折、水療護理9折、所有餐廳和酒吧9折、可使用酒店健身室及游泳池等。

N1 Deluxe住宿 HK$1,467 /日（純住宿）

HK$1,650 /日（連每日早餐及HK$3,000 餐飲劵) Explorer Suite 套房 HK$2,948 /日

港威酒店 14天起Long Stay住宿套票

「如家」長期住宿優惠，並入住連續14晚或以上，即享餐飲8折優惠﹑乾濕洗熨服務低至半價優惠及其他尊享優惠。由即日起至8月底期間入住，可獲贈總值港幣400元之海港城及時代廣場購物優惠券。

豪華客房 14日共HK$8,470；平均HK$605 /日 總理客房或高級套房 14日共HK$10,780；平均HK$770 /日

蘭桂坊酒店@九如坊 14天起Long Stay住宿套票

鄰近蘭桂坊與蘇豪區，可入住市景客房、免費24小時使用健身室。另有BreeZe Lounge服務，可享用小吃、茶、咖啡、紅酒及白酒。

14天住宿套餐 共HK$8,988；每人平均HK$321 /日 30天住宿套餐 共HK$18,888；每人平均HK$315 /日

簡悅酒店‧紅磡 14天起Long Stay住宿套票

簡約、舒適的標準客房，基本設施齊全。每週一和周四有固定時間進行房間清潔服務，可享洗衣服務8折優惠。

14天住宿套餐 共HK$3,640；每人平均HK$130 /日 30天住宿套餐 共HK$7,000；每人平均HK$116.7 /日

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