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【騰訊股價】騰訊再跌半成續下試500關　3000買盤排隊撈底博反彈

即市財經 16:21 2020/08/10

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【騰訊股價】騰訊再跌半成續下試500關　3000買盤排隊撈底博反彈

騰訊 （00700） 受累特朗普簽署行政命令禁微信交易，騰訊上周五一度挫1成，跌穿500元關口。騰訊股價今日仍未止跌，股價再跌近半成低見501元，下試500元支持。散戶續博反彈，排出3000個買盤於500元撈騰訊。

騰訊最終收報502元，跌4.8%，成交247億元，全日最低位501元險守500大關，意味於500元排隊的3000買盤今日未能成功入貨撈底。

下午3時45分，騰訊於500元價位排出3000個買盤，涉300萬股。

市場普遍認為，若禁令僅限於微信，未有延伸至騰訊其他業務領域，相信若單純微信被禁，不會對騰訊構成重大打擊。

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）

【騰訊禁令】騰訊WeChat被禁　券商認為對騰訊影響有幾大？

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責任編輯：梁浩碩

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