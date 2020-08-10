西非國家尼日爾軍火交易蝕逾億美元

西非國家尼日爾政府一份國防開支審計報告發現，2019年前的8年期間，當局因職員瀆職問題，至少損失1.37億美元。審核尼日爾武裝部隊的獨立機構的報告亦指出，當局從俄羅斯、烏克蘭、中國和其他地方的國際公司採購的許多設備都價格過高、尚未收貨或沒有經過真正的招標而買下。

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根據有關報告第53頁的「有組織犯罪與腐敗舉報項目」中的數據，在總計8.75億美元軍火交易中，有超過3.2億美元存在問題。 尼日爾的檢察官正在調查，反對派政客希望這宗醜聞會削弱執政黨及其候選人——國防部長穆罕默德·巴祖姆（Mohamed Bazoum）。

尼日爾貧窮嚴重，惟過去10年花費了大量武器開支，從攻擊直升機、戰鬥機到裝甲車和自動步槍等。在審計員審查的期間，尼日爾從美國獲得數億美元的軍事援助和人道主義行動款項。

儘管政府承諾收回損失的資金，懲罰任何需負責的「公共機構」並進行全面改革，但仍在尼日爾引發了一系列公眾抗議和罷工。

在聯合國人類發展指數中，尼日爾在189個國家中排名最尾，平均預期壽命為62歲，人均年收入低於1,000美元。

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