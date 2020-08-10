【美國疫情】突破500萬確診僅花17天 5州分佔全國病例4成

▲ 美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，累計確診周日（10日）突破500萬宗，從400萬升至500萬，僅花17日。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，累計確診周日（10日）突破500萬宗，從400萬升至500萬，僅花17日。截至本周，五個州分佔美國全國感染病例4成，包括：加州、佛羅里達州、德州、紐約州和佐治亞州。

從確診病例的增速可見，從300萬升至400萬宗確診需時最短，僅15天；從400萬升至500萬，需時17天。

0至100萬：99天， 100萬至200萬：43天 200萬至300萬：28天 300萬至400萬：15天 400萬至500萬：17天

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截至本周，五個州分佔美國全國感染病例4成，包括：加州、佛羅里達州、德州、紐約州和佐治亞州。

加州：周六（9日）再增確診病例逾7,000宗，過去兩周的確診率為6％，累計確診超過54萬。

佛羅里達州：連續第13天報告了6,000例以上，累計確診52.7萬宗。

德州：過去七天的檢測確診率創新高達19.41％，打破7月中17.43％的記錄。該州累計確診逾48萬宗，仍有7,872人留醫。

紐約州：曾是疫情震央，周六檢測確診率為0.78％，是自疫情大流行以來最低，該州累計確診逾41.6萬宗。

佐治亞州：大部分學校亦重開，但隨即出現學校感染群組。上周，該州有一名7歲男童確診者離世，男童並無其他健康問題，是該州最近最年輕的死者；累計確診21萬宗。

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根據約翰·霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，美國累計確診病例5,036,387宗，佔全球確診約四分之一，其中有162,851人死亡。

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記者：葉芷樺