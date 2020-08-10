【新股IPO】華住酒店傳最快9月來港第二上市　集78億元

中概股回流港股第二上市的消息不斷，市傳內地多品牌連鎖酒店集團華住酒店最快9月來港上市，擬集資最多10億美元（約78億港元）。

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消息指，華住酒店會在本月內尋求通過港交所聆訊，並隨即啟動上市程序。其實該股早於6月已傳出會來港上市，惟當時被集團否認。

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華住酒店創立於2005年，並於2010年在美國納指上市。旗下酒店品牌包括諾富特（Novotel）、桔子、宜必思尚品、宜必思（ibis）、漢庭（Hanting）、海友（Hi INN）等。

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