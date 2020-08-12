【品水師教飲水@iM網欄】要健康  應該飲軟水或硬水？

上星期介紹過軟水和硬水的分別、定義、和量度標準。（見【品水師教飲水@iM網欄】水都有分軟、硬? 軟水、硬水的分別和定義）那麼，想健康究竟應該飲用軟水或硬水較好呢?筆者聽過不同的說法，有人說軟水好、有人說硬水好。多數人傾向認為飲軟水沒問題。更有人呼籲要避免飲硬水，但當追問原因和根據，卻又含糊不清...

首先，世界衛生組織在一次日內瓦會議已經澄清了飲硬水對健康無害 (no known adverse health effect)。就飲用硬水對健康的影響，其實世界各地進行過很多臨床研究。瑞典曾用了15年時間，在其七個縣共76個社區進行有關飲用水與心臟病、中風死亡率的調查研究，結果發現位於東部用硬水的城市，無論心臟病或中風的死亡率都比西部用軟水的城市低，分別低41%和14%。芬蘭也就心臟病個案做過臨床研究，結果發現飲用硬水的病人，發病的相對風險比起飲軟水的病人低2.7倍。飲用硬水的發病率和死亡率較低，可能歸功於硬水中的礦物質對心臟有抗壓作用。

波蘭有研究發現飲用硬水有助減低患肝癌和胃癌風險。台灣和日本亦都有研究發現飲用硬水有助減低患胃癌和結腸癌風險。另外，也有其它研究發現，飲用硬水對腦血管的健康、中樞神經系統的健康、預妨糖尿病、預妨妊娠癲癇及早產、改善便秘等都有正面作用。

雖然，很多研究都總結了硬水的好處，但其實並非所有研究結果都一面倒，例如一些規模較小或在小社區的研究未能確立硬水與減低患病風險的關係。無論如何，飲用硬水對健康無害，而且可以為身體提供礦物質所需。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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