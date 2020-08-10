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【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬

股樓投資 16:02 2020/08/10

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疫情肆虐，全城人心惶惶，加上中美關係惡化，香港再成兩國磨心，個別業主看淡樓市前景，紛紛減價賣樓，更不惜壯士斷臂，蝕讓離場。市場消息指，愉景灣悅堤一個複式單位，實用面積1,714平方呎，連花園，原叫價2,400萬元，終以2,150萬元易手，實用呎價約12,543元。

翻查成交紀錄，2015年，原業主以2,970.5萬元購入上址，持貨僅僅5年，現帳面蝕820.5萬元，雖然當年發展商提供回贈，約涉126萬元，惟扣除後，業主仍損失慘重。

代理透露，原業主是內地人，但已獲發香港身份證，當初看好港珠澳大橋發展，而愉景灣又鄰近大橋，預計能受惠其中，故買入上址作渡假之用。代理續說，該買家長居大灣區，上址甚少居住，由於疫情肆虐，不便往來，港樓前景又不明朗，故沽貨離場。

值得留意的是，愉景灣距離香港國際機場僅約15分鐘，自港珠澳大橋開通，住客往返內地及澳門更為方便，過去數年，不少內地客都買來投資自住。此外，愉景灣環境清幽，屬低密度住宅區，同時亦吸引不少外國人聚居。

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撰文 : 黃卓賢

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