【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】與跑星傾下偈—男人40都可以跑得快 黎可基渣馬目標：2小時40分

黎可基這個名字，如果大家一直有留意本地馬拉松成績的朋友應該不會感到陌生。無錯，他就是資深馬拉松跑手，曾多次代表香港參加比賽的黎Sir，個人最佳紀錄時間是2小時35分。現在黎Sir雖然年過40，但他仍希望明年渣打香港馬拉松能夠保持2小時40分的成績，絕對不遜跑在前列的後生仔。

小弟認識黎Sir源於大家都是跑隊Just Runners成員，一齊練跑及參加比賽，之後亦曾參與黎Sir所教的跑步訓練班。很記得在2019年50公里扶輪超級馬拉松賽事，一公里一圈共跑50圈，我們一起參賽，見到黎Sir不斷逢人過人，我跑一圈等於他跑兩個圈，最後黎Sir以3小時28分勇奪亞軍。

▲ 筆者與黎可基(右邊穿背心者)在Just Runners相識，一起參與不少本地大少賽事。

最近訪問黎Sir講到他如何展開馬拉松的故事，他說自中五開始接受正式跑步訓練，初初主攻800米及1500米，後來愈跑愈長，之後首爾馬拉松觀光組織邀請香港業餘選手參賽，黎Sir第二次參加全馬就跑出2小時46分，發現自己有很大進步空間，所以轉跑全馬。大約10年前，黎Sir在跑友介紹下，前往台灣金門跟許績勝教練練習（許氏為台灣馬拉松紀錄保持者， 1995年創下至今，時間2小時14分）。黎Sir表示當年訓練很有規律，一天兩課，早上是均速跑，下午就是鍛鍊技術及不同訓練方法，大大提升黎Sir跑步能力。

▲ 圖為台灣馬拉松紀錄保持者許績勝（右一白衫）所帶領的台灣金門訓練營，中間藍衫為黎Sir。

黎Sir很記得有一次速度跑訓練，是在運動場衝10個800米，當天烈日當空，去到跑最後一個800米時，許教練叫他全力去跑，結果跑出2分13秒！許教練當時跟他說：「每個人都有很多潛質，若不加以利用就會失去，一定要努力訓練才能激發出來。」自此黎Sir每次訓練到最後時，都會全力衝刺。他十分感謝許績勝的無私教導，對他照顧周到如父親一樣。

現職體育老師的黎Sir有兩名兒子，黎Sir指，由於工作及家庭都要投放大量時間，所以訓練一定要有效率，每星期大約訓練六天，其中四天會在深水埗運動場或太子大坑東草地練習均速跑及配速跑，星期日就會在大清早進行長課，這樣其他時間就可以陪伴家人。他又分享九龍仔公園、寶雲道及城門水塘引水道，都是他喜歡訓練的地方。

黎Sir在學校推行不同的長跑計劃，培養學生對跑步的興趣，亦會在課堂分享自己跑步及出外比賽經驗，因為跑步可以學到很多人生道理，例如一分耕耘一分收獲等，即使學生未必喜歡跑步，但這些道理對他們未來做人或做事都有幫助，黎Sir指教跑班及教中學生跑步亦是如出一轍，必須以身作則才能感染他們。

▲ 黎Sir將長跑活動帶到學校，透過長跑教導學生不同的人生道理。

被問及會否教導兒子跑步，黎Sir指，世衛建議5-17歲兒童及青少年每天應累積最少60分鐘中等至劇烈程度的體能活動，所以他也會訓練8歲的兒子每天進行約1小時的家居運動，包括跳繩、踏台階、拍打籃球等訓練，最主要是想培養他做運動的習慣。

最近新型肺炎疫情仍然嚴重，黎Sir表示會盡量早睡早起，每天早上6時多開始訓練，一般都在家附近人流較少的地方，進行大約10至15公里的持續跑，以維持訓練量為主，到下午會在家做大約一小時的體能訓練，待疫情稍為緩和時，才會在運動場進行較有質素的比賽速度訓練。

在去年，黎Sir代表香港在台北開廣飛跑盃50公里超級馬拉松得到第二名，他指由於超馬訓練量要求較一般馬拉松多，而自己又沒有太多時間放在訓練上，所以日後目標不會放在超馬。至於每次比賽策略，他會針對比賽做不同的訓練，於賽前進行2至3個月的專項訓練，他希望來年的渣打香港馬拉松能夠維持2小時40分的完賽時間，又指不會刻意留前鬥後，多以均速去跑，盡量和預先訓練安排的配速差不多，但亦會因應狀態、訓練狀況、賽道及天氣作出調整。

▲ 黎Sir在2019年代表香港，在台北開廣飛跑盃超級馬拉松勇奪第二名。

▲ 2017年渣打香港馬拉松，黎Sir以2小時37分衝線。

年過40，不少跑友可能已經失去衝勁，會覺得：「都一把年紀，還追甚麼時間？輕鬆跑吓就算啦！」黎Sir坦言最重要是心態，自己雖然已跑了步廿多年，但會將跑步及有關練習當作生活的一部分，在當中尋找樂趣。他以早前到沙田親戚家中吃飯做例子，特意早幾小時帶同家中兩個小朋友，由黃大仙龍翔道走上龍欣道，然後行山到沙田，當作一次耐力訓練。他指出要在跑步發掘不同的樂趣，才能持久地跑下去。黎Sir又提醒年過40的跑友，雖然在速度、體能及恢復能力都比年輕選手遜色，但只要注意訓練方法、休息及定時進行體能訓練等，亦可以跑出佳績。

▲ 差不多每次黎Sir比賽，一家人都會總動員支持，場面溫馨。

最後黎Sir 以一句金句勉勵大家：「Pain is temporary, pride is forever!」他表示在2018年倫敦馬拉松，當天是30年來倫馬最熱的日子，比賽時很想放棄，但見到有途人舉起此打氣標語，鼓勵他堅持跑下去，十分深刻。其實只要捱得過短暫的辛苦，即使得不到獎牌，只要搏盡，衝線一刻定會感到無悔及興奮，這個記憶真是一世的！

▲ 2018年倫敦馬拉松是30年來最熱，令黎Sir有深刻體會。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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