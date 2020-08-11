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【教育在綫@iM網欄】JUPAS 8月13日放榜 培養面對未來的人才

名人薈萃 20:24 2020/08/11

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「青年是我們的未來」這是每個人都明瞭的道理，但我們的社會及教育準備好了嗎？JUPAS正式遴選結果將在8月13日放榜。根據傳媒綜合八所教資會大學放榜改選後的數據，競爭最激烈的是浸大傳理學動畫及媒體藝術專修課程，約550人爭12個學額，平均約45.83人爭一位。其次是浸大商業計算及數據分析理學士，共有611名申請人，平均每40.73人競爭一個學額。

其他競爭較激烈的學科包括幼兒教育、體育及創意媒體課程等。在首十個競爭最激烈的課程當中，人文科學相關的課程佔去大多數席位，考生選科興趣和選擇，與近年香港政府和社會提倡的S.T.E.M和創新科技應用課程的預期不一樣。這或與新高中學制、大學收生制度及通識科課程設計不無關係；但更重要的是現時教育體系、課程課綱和教學內涵，要怎麼幫助現在的青年，面對變化多端的、畢業後的未來？

麥肯錫報告曾指出，創新科技應用和數位化對各行各業帶來的許多的衝擊當中，「人才不匹配」是最大的挑戰。除被取代的人力，大部份企業或僱主發現，他們在無法自動化取代的工作上，也很難找到對的人才，例如大數據分析、程式設計，以及將數位工具融入非數位環境，具有效溝通能力的人才。

早年史丹佛大學就培養面對未來的人才，提出學生需要於大學四年修完電腦學科及人文領域，像電腦科學加政治、文學、新聞或音樂；以及打破科系的界線，建立多個能力中心，改變學習的重心，培養學生的能力而非專業知識。

在香港，已有一些大學科系，試圖在有限範圍內改革，但還未達院校層次的變革。當香港高喊要轉型創新經濟，最核心的關鍵是教育體系，如何培養能適應未來、創造未來的人才？今日的教育系統，要如何改變，才能因應不可預期的明日世界？沒有人有「標準答案」。

本專欄企圖探索的也不是答案，而是世界各地嘗試改變的歷程與發現。我們並非鼓吹外國的月亮比較圓，我們也不認為香港可以貿然移植任何一地的做法；我們所努力的，僅僅只是回歸作為教育機構的角色：打開一扇窗，供應多元的訊息與素材，為所有關心教育的讀者和決策領導者，提供討論、激盪，以及嘗試改變的知識。面對明日的教育，改革不易，挑戰艱鉅，需要同伴協力，互為夥伴，參與、投入、貢獻所學，永遠帶著希望前進！

作者_陳凱菌簡介：

蘇格拉底曾說：「教育不是灌輸，而是點燃火焰。」面對不可測的未來，教育也應與時俱進。學友社關心未來教育的創新與轉型，探討未來教育為開端，為本地教育點燃創新火種，為新世代找到新未來。

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撰文 : 陳凱菌

欄名 : 教育在綫

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