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【大行點睇】一日兩大行睇淡　滙豐指中芯股價要見二字頭

股樓投資 15:51 2020/08/10

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之前強勢的中芯國際(00981) ，今日同時遭兩日大行睇淡，今日股價明顯受壓，截至15時45分，股價跌近8%。

 

美銀證券發表報告指，中芯第二季業績及第三季業務指引維持強勁，公司將全年資本開支上調至67億美元，而收入增長預測則維持在15%至19%。該行上調其2020至2022年盈利預測41%至64%。

 

不過，該行指中芯業務仍高度依賴美國，面對中美關係緊張，或未能從美國獲得先進設備，將其評級由「中性」降至「跑輸大市」。幸好目標價有上調，由21元升至26元，以反映股本回報率上升及14nm制程晶圓業務發展順利。

 

不過另一間大行滙豐研究指，中芯第二季業績及第三季指引均沒有驚喜，關注公司調整全年資本開支預測缺乏清晰解釋。該行相信，中芯的盈利表現將繼續波動，故轉為市銷率來評估其公司估值，以2021年度預測市銷率5倍計算，將其目標價由18.2元上調至22.7元，評級則由「持有」降至「減持」。以現價計算，有約近兩成調整幅度。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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