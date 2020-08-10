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【虛擬銀行】WeLab開業10日逾萬人開戶 8%現金回贈優惠延長至9月底

即市財經 15:30 2020/08/10

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7月底開業的匯立銀行（WeLab Bank），開業不足10日，即獲逾萬人申請開戶。

8間虛擬銀行陸續正式開業，市場反應踴躍。7月底開業的匯立銀行（WeLab Bank），開業不足10日，即獲逾萬人申請開戶，並決定延長扣帳卡8%現金回贈優惠至9月底。反應熱烈，匯立銀行亦相應調整定期存款息率，由最高1.5厘減至1.1厘。

由去年發牌起至今約一年半時間，先後有3間虛擬銀行正式投入開業，由中銀香港 （02388） 夥怡和集團、京東牽頭的Livi Bank傳最快本周開業，成為第4間開業的虛銀。

3個月定期最高息減至1.1厘 人數上限再增至100人

匯立銀行開業不足10日，總開戶人數突破1萬人；其標榜靈活提取的定期存款GoSave，至今已逾8,200人參與、完成137個GoSave定期。由於反應熱烈，匯立銀行同時宣布，將扣帳卡的8%現金回贈，優惠期延長1個月至9月底。

市場反應熱烈，匯立銀行亦再調整GoSave定期存款優惠。最新資料顯示，3個月的GoSave定期存款最高息率降至1.1厘，而要獲取最高息率的人數上限，亦由80人增加至100人。

匯立：首1萬名用戶中 最年長83歲

匯立銀行行政總裁謝學海表示，服務極受各年齡層歡迎，首1萬位開戶客群年齡由18至83歲，當中超過7成是20至39歲，最年長的83歲銀髮族客戶，只用了5分鐘透過手機成功開戶。

扣帳卡（Debit Card）消費方面，超過6成半是高交易量客戶，經常以WeLab Debit Card簽帳。此外，過去10天，香港處於新一輪疫情，令網上消費交易量比試業期間大幅上升1倍，近6成簽帳為網上交易。

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編輯：趙穎妍

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