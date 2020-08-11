【輪•流轉@iM網欄】窩輪新手入門 引伸波幅實戰應用篇

上兩星期，先以理論層面去講解「引伸波幅」（編按：見【輪•流轉@iM網欄】影響輪價因素之一 引伸波幅知多啲），再澄清了不少人的迷思：股價和引伸波幅一定呈相反方向走。（編按：見【輪•流轉@iM網欄】股價同引伸波幅 一定係相反方向走？）基於有不少投資者曾經向我反映「都唔知你哋講嘅引伸波幅喺邊度搵」，今個禮拜再解釋一下，可以如何找到引伸波幅的數據，以及落場實戰時有何地方需要留意。

引伸波幅是常被用以衡量輪價平貴的指標，發行商一般會參考場外期權的交易價及對沖成本等，調節窩輪的引伸波幅。大家可以到各發行商網站，查看不同窩輪的引伸波幅水平，輕易進行比較和篩選。Hard sell啲都要講，我無理由唔介紹你哋去我公司「瑞通 認股證 牛熊證」個網站嘅，網址是vontobelwarrants.com 。

一般傳統的投資智慧話，揀窩輪應該比較同一相關資產、相近年期及行使價的窩輪之引伸波幅水平，選出引伸較低者。不過，上兩回曾提及，單純橫向比較引伸波幅高低並不夠全面，先假設場外期權引伸波幅沒有大變動，若然個別窩輪的引伸波幅本身相對較低，一旦呈視「低處未算低」的情況，便會不利相關窩輪的表現。另一邊廂，如果一隻窩輪的引伸波幅一向較高，但其後仍維持於相若的高位，投資者就算是貴買貴賣，亦不會影響輪價表現。故此，發行商於管理引伸波幅的習慣及作風，亦即是引伸波幅的穩定性，對持有相關輪證的回報有直接的影響。那我們可以如何觀察及跟實一隻窩輪的引伸波幅穩定性呢？

只需到瑞通網站vontobelwarrants.com，於右上角的放大鏡旁，輸入想查詢的窩輪冧把，相關輪證的資料即時一目了然。

輪證資訊頁面中間的部份，有圖表顯示其引伸波幅走向：

投資者應該比較同一相關資產、年期及行使價相若的窩輪，以知道輪證的引伸波幅上落是否與類近條款的產品一致、引伸波幅升跌合理與否。

最後一提，剛過去的一個星期，個別相關資產的價格曾見高位，例如新經濟股及港交所等等，至周五股價突然一下大跌，多隻個股的場外引伸波幅上升。若然投資者憂慮引伸波幅稍後會回落，可直接揀選受引伸影響輕微的牛熊證作部署。如果仍想以窩輪去捕捉相關資產的升跌， 投 資 者宜選 擇 「貼價甚或輕 微 價內」、「中長年期」的窩輪，因 為 這類證的「引伸波幅敏 感度 」相對較低 。「引伸波幅敏感度」計算當引伸每回落一個波幅點子（%），對輪價的影響有多大，此數據亦可以於發行商網站內輕易找到，例如在瑞通網站，輪證資訊內的其中一欄就是「引伸波幅敏感度」。

以上圖的窩輪為例，引伸波幅敏感度是3.52%，即是當引伸回落1%，輪價理論上會跌3.52%，相反亦然；而年期愈短、愈價外的窩輪，對引伸波幅的升跌會愈敏感，一旦引伸向下，輪價受的影響愈大。

當然，除了引伸波幅外，窩輪價格亦受相關資產價格變幅以及時間值損耗等等的因素影響，投資要用真金白銀，再加上窩輪牛熊證具有槓桿效應，潛在回報和風險同樣倍大，故我們常常都提醒投資者，尤其是初入場者，的確需要認真地花時間去好好理解相關產品的技術條款，才真正進場買賣。

重要風險通知

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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