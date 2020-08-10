【黎智英被捕】壹傳媒街貨單日換手兩次　投資界：資金炒作賣盤預期、高追高風險

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英今早被警方拘捕，被涉嫌違反港區國安法內的「勾結外國勢力」，壹傳媒低開後，午後股價曾飆升3倍，全日升幅仍達1.8倍，收報0.255元。壹傳媒單日成交額3.94億元，成交股數14.39億股，佔發行股數26.36億股的54%。黎智英現持股71.26%或18.78億股，若黎智英今日未有交易，壹傳媒單日交投股數相當於街貨量的1.9倍。

換言之，壹傳媒今日街貨幾乎換手兩次。若以中央結算系統（CCASS）內股份，由中介人持股股數（即可即日買賣股份）只有8.63億股，反映今日壹傳媒股份換手頻密。

壹傳媒帶動傳媒股全綫拉升，毛記葵涌 （01716） 最多升近1.5倍。有投資界指，資金或炒作黎智英被定罪，壹傳媒有賣盤機會，惟相信壹傳媒僅屬短期炒作，高追風險大。

根據聯交所《上市規則》，上市公司董事須能讓交易所信納其適合擔任，其中任何人干犯涉及違反誠信的罪行如詐騙、虛假文件等，或被視為不適當人士。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，投資者或推算若黎智英一旦被定罪，或觸發壹傳媒有賣盤或被收購的危機，資金趁機偷步炒作，也令其他和壹傳媒立場較近的毛記葵涌有同類炒作，其他傳媒股亦「搭順風車」。

他指，壹傳媒等傳媒股的升勢跨張，但相信僅為短期炒作，耀才旗下的客戶亦是如此。他續指，炒作收購合併消息要小心，若消息純屬吹虛或遭否認，資金將會重新聚焦基本面，壹傳媒連年虧損，基本面難為股價帶來支持。

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記者：袁諾曦