【跑馬看花@iM網欄】何謂幸福？ 不丹馬拉松隨想（二）

上次提到我在不丹馬拉松等待起步幾乎涷死的經驗（不丹馬拉松 在最快樂的國度奔馳（一）），今次要講開步之後的故事。首先跟大家分享一下，不丹馬拉松是一個怎樣的賽事。「每個馬拉松都不一樣嗎？」是也！每個馬拉松都有獨特的地方，雖然總長度必須是42.195公里，但路況、斜度和景致的差異，都會營造出不同的體驗，這也是周遊列國參加馬拉松的魅力。

不丹馬拉松的特點是從海拔2000多米的山腰一直向下跑回城市，下坡路較其他地方的比賽多，但這未別等於更容易跑。因為不丹馬拉松的前半段全是鄉村土路，坑洼不平，途中甚至要躲避水坑和碎石，有點像越野跑。越接近城市，路況就越為平坦。當在火堆旁等待約一小時後，比賽終於開始了。鳴笛開跑後，我已經急不及待向前跑，但一、兩分跑後便感到有點喘不過氣，猛然想起這也許是高海拔空氣稀薄的原因。雖然站着時沒有什麼感覺，但跑步需要更多氧氣時，身體便有輕微的反應，頓時提醒自己要放慢速度。

賽道的左邊便是不丹著名的母親河，跑步的途中偶然會聽到頭上傳來「Try your best」的打氣聲。抬頭一看，原來住在山上農村小屋的一家人都坐在屋前觀賽。這些農村小屋都是由鐵皮和木頭搭成，屋前幾支竹竿和繩子掛着晾曬的衣物，旁邊放着幾個廢車胎和大膠筒。

我想像他們大概是務農為生，過着日出而作日入而息的生活，這一群在屋前跑過的外國人大概就是他們這一天、甚至是這一周的娛樂吧！因此他們在屋外等待，向跑過的人送以鼓勵。半小時後，大概他們又會回到日常的生活當中，繼續順天應地的循環。

在之後的一公里裡，我腦中開展誰更快樂的辯論大賽：是在城市生活、衣食不缺的我，還是在深山生活、看天吃飯的他們？但何謂幸福？如何定義？如果他們更幸福，那人類的文明豈不全廢？那麼我應該隱居深山來尋找幸福嗎？

有人曾經問我，跑馬拉松動輒四、五個小時，你都在想甚麼？村上春樹曾經在其書中回答：「在寒冷的日子，我可能思考一下寒冷；在炎熱的日子，則思考一下炎熱；悲哀的時候，思考一下悲哀；快樂的時候，則思考一下快樂。」

換句話說，就是見景生情，看到甚麼想甚麼。42.195公里對每個跑手都是不同的經驗，因為每個人帶着去比賽的心情和目標都不一樣，看到的景物也不一樣，但整體而言，這是一場漫長的、靜默的、私人的心力和體力的挑戰，這往往也是一件美妙的事。

作者_公關跑友簡介： 因為饞嘴，加上易胖，數年前誤墮跑網。最愛馬拉松旅行，搭「11號巴士」遊歷42.195公里的湖光山色或城市風貌，再配以當地的美酒佳餚，人生一樂，莫過於此！從跑步悟人生、交朋友、消脂肪、再添卡，立志跑遍五大洲，不計速度，只求完賽獎牌。

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