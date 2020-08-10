債券市場「疫」市跑出 邊個市場潛力最大？

新冠肺炎疫情自年初起在全球爆發，主要資產市場皆曾經錄得巨量跌幅。歐美的經濟活動仍難以在短時間內迅速恢復，加上美國大選舉行在即，環球市場仍然有很多不明朗因素。

料疫後內地經濟復甦勝歐美

相比之下，中國雖然同樣受到疫情影響，但政府以迅速及果斷的措施遏制病毒進一步擴散，使其早於3月已逐步恢復生產，並有望成為世界上少數能夠在2020年實現增長的經濟體。

事實上，在環球市場風險持續上升之際，投資者都渴求能夠提供較高收益及抗跌力較強的投資，以抵禦市場波動。而已發展成全球第二大的中國債券市場¹是不錯的選擇之一。中國債券和其他資產相關性較低，對市場波動也較不敏感，其優質避險資產地位尤其突出。

投資於中國債券市場的貝萊德中國債券基金，正好具備了這些特質。

3大優勢抵禦市場衝擊

1. 較豐厚的每月派息

雖然美國仍然是目前最大的債券市場，但在目前收益率超過3%的環球債券產品中，其中一半已經是來自中國債券市場²。要實現高收益，中國債券市場提供了合適的機遇。

貝萊德中國債券基金年息率更高達6.0%。

（A6人民幣類別，截至07/31/2020）

（A6股份類別旨在每月派息。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則。基金實際上可能從資本派付股息。詳見注意重要提示6）³

2. 波動幅度較少

有賴於基金的靈活調配策略，貝萊德中國債券基金在過往3年的波幅一直處於較低水平，回報亦相對較高，比起環球債券基金更為優勝。

3. 與環球資產維持低相關性

中國債券與不同資產，包括離岸中國美元信貸，的相關性顯著較低，可有效分散現有定息收益持倉，在反覆的市場提供更大抗跌性，為投資者協助妥善管理風險。

舉例說，過去中美貿易戰升溫和新冠肺炎導致市場大跌期間 ，中國在岸債券仍不跌反升。基金在策略上可以從在岸人民幣債券市場和離岸美元中國信貸市場之間靈活調配資產，以捕捉上行空間，同時降低下行風險。

貝萊德中國債券基金自成立起一直位列晨星1年期、3年期及5年期債券表現首四分一位⁷，獨特的「全方位」中國債券投資策略精心投資於在岸、離岸人民幣及美元中國信貸市場，靈活地作出配置，盡享不同市場環境下的價值優勢。

想了解更多，請即瀏覽貝萊德網站或到以下銀行網頁查詢：

免責聲明：

1. 資料來源：BIS，世界銀行，截至2019年12月。

2. 資料來源：貝萊德、WIND，截至2019年12月。

3. A6股份類別年息率 = （派息╱除息日之資產淨值）* (12*100)。成立日期：A6人民幣股份類別：2011年11月11日；派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

4. 回報根據A6美元－H股份類別計算(成立日期: 2018年7月4日)，於2018年7月前為A2離岸人民幣股份類別，對沖至美元（採用每日對沖成本）。年度回報: A6 USD-H: 年初至今:-0.03%, 2019: 8.1%, 2018: 2.4 (成立日至年底); A2 CNH:年初至今:0.3%, 2019:8.8%, 2018:3.3%, 2017:8.8%,2016:4.5%。所列示例僅供說明且作為整體概要。並未盡述全部詳情，亦不應作為投資意見或建議。投資方案基於特定配置且投資結果與別不同。所述配置為假設隨機進行的概念性配置。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。A6股份類別年息率 (%) =（派息╱除息日之資產淨值）* (12*100)。四分位數：晨星。類別：晨星美元靈活債券。所示的同行比較僅出於說明目的，並不旨在比較同一投資領域中的所有資金，也不旨在比較所示資金的所有特徵。提及基金名稱不應被視為這些基金的投資建議或投資建議。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

5. 在岸債券：彭博巴克萊中國綜合指數（美元H類）。中國股票：滬深300指數。美國股票：標普500指數。新興市場債券： 摩根大通全球新興市場多元債券指數。指數表現數字僅供參考之用。投資者無法直接投資於指數。

6. 中國在岸信貸：中債信用債券指數；亞洲高收益信貸：摩根大通亞洲非投資等級指數；中國美元信貸：摩根大通中國信貸指數；環球投資級別公司（美元對沖）：彭博巴克萊全球企業指數；環球高息企業（美元對沖）：彭博巴克萊全球高息企業指數；美國股票：標準普爾500指數；亞洲股票：MSCI 亞洲股票(日本除外) 指數。指數表現數字僅供參考之用。投資者無法直接投資於指數。投資涉及風險，過去的表現並不保證未來的表現。

7. 資料來源：晨星，截至2020年3月底。同類基金指晨星亞洲債券分類中香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可的基金。同類基金平均表現指同類基金平均累積回報。獲證監會認可並不表示獲得官方推介。基金成立日: 2011年11月11日。

《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》於2020年6月6日實施，以簡化境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理要求。 詳情請參閱政府官方網站。本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金章程，包括風險成份。本資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。本資料及貝萊德網站（http://www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。BlackRock®乃BlackRock, Inc.,或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。©2020 BlackRock, Inc.版權所有。MKTGH0620A-1202010

(資料由客戶提供)