【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天 

▲ 原在7月初推出的「港版健康碼」在疫情反覆下要延期推行，近日有議員促請政府加快全民病毒檢測，並儘快推出「港康碼」。

本港新冠肺炎第三波疫情肆虐，消息指，原在7月初推出的「港版健康碼」在疫情反覆下要延期推行，近日有議員促請政府加快全民病毒檢測，並儘快推出「港康碼」。

健康碼是手機App上的「綠碼、紅碼、黃碼」三色動態碼，根據用戶申報和防疫大數據自動審核生成。內地之前按低、中、高風險分類，持有「綠碼」的低風險地區人員可通行公共交通工具、社區、辦公場所、商場超市、機場等，免受檢疫隔離等強制措施限制。一旦在某場所接觸到感染者，綠碼會變成黃色或紅色，需要隔離。

▲ 在官方提供的示意圖中，個人的評分通過不同的顏色呈現。（網上資料圖片）

內地支付寶微信平台推出

杭州早在2月推出「健康碼系統」，率先利用支付寶推出此類健康追蹤監控系統，其後在浙江、四川、重慶、上海等7個省市推廣覆蓋。除了支付寶，一些省份也有在微信平台推出防疫健康碼。

▲ 杭州早在2月推出「健康碼系統」，率先利用支付寶推出此類健康追蹤監控系統。（網上資料圖片）

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港版「健康碼」為配合全民檢疫計劃，當市民在接受病毒檢測後，如結果呈陰性，可於衞生署網站取得自己的「港康碼」，並可申領其他地區「健康碼」。申請人需填寫電子表格，待驗證完畢後，電子表格會轉換成「粵康碼」或「澳康碼」。而持有健康碼的人士在往返粵港澳三地時，可獲豁免14日隔離檢疫。每個健康碼有效期為7日，過期需再次申請才能獲豁免檢疫。

不涉及安裝額外手機app

唯不少市民擔心推行「港康碼」會否洩漏私隱，甚至將個人資料移交至內地。根據立法會會議上食物及衞生局局長陳肇始的書面答覆，系統只會收集申請者基本個人資料和核酸檢測結果。開發過程以保障個人私隱為前提，轉碼程序亦須由申請人明確提出及同意，電腦系統與流動裝置在傳送數據時會加密處理。

陳肇始亦表示，若檢測結果呈陰性的合資格人士，在離港前可使用智能手機或流動裝置，透過瀏覽器接達電子平台，在網上申請「香港健康碼」並下載於相關手機或裝置。有關程序不涉及額外安裝流動應用程式。

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不過，健康碼會以甚麼形式儲存在手機或其他裝置上，個人資料數據會由哪個部門或機構儲存，官方則暫時未有結論。

責任編輯：施雯雯