【煲劇學財經】由日劇《半澤直樹》到TikTok 企業收購分善惡？

改編自池井戶潤系列小說的金融職場劇《半澤直樹》近日在日本TBS電視台播第二季，延續第一季主角「以牙還牙」及「十倍奉還」的不屈服精神，半澤再次爆紅。劇中半澤由東京中央銀行名升實貶到子公司東京證券，因一宗公司併購再跟公司宿敵、銀行高層大和田再決戰。頭幾集的主軸是一宗公司併購案，又係煲劇學財經的時候了。

善意收購：網購平台Fox主動提出以巨額善意收購最大搜尋引擎公司Spiral。由於Spiral不想賣給另一公司電腦雜技，反而有興趣賣給Fox，因此差點簽約交易。但原來Fox跟電腦雜技秘密傾好，在事成後，電腦雜技收購Fox以解其財困。換言之若Fox成功買入Spiral，到時Spiral自然成為電腦雜技的囊中之物。代表電腦雜技的東京中央銀行及代表Spiral的半澤一方因而展開大鬥法。

惡意收購：Spiral創辦人知悉Fox與電腦雜技的詭計後，更加反對收購，於是電腦雜技在巿場上大舉購入Spiral的股票，稱為惡意收購。惡意收購有兩種，一種是「強迫收購」，指A公司不願被B公司收購，但因種種原因，例如無力還債等，A公司無奈接受B公司收購；另一種叫「公開狙擊」，A公司公開巿場的股票被B公司大舉買入，買到一定數量後成為最大股東話事。

合併：Fox財困消息被傳媒報導，令其股價大跌，此時半澤出招，叫Spiral掃入Fox的股票，再次出現惡意收購。Fox創辦人無奈約Spiral創辦人要求停止對方行動，兩間公司創辦人會面擦出火花，發現大家的共同理念點及優勢，但劇情峰迴路轉，雙方竟傾成合併成為一間公司聯手打天下。合併可以有多種模式，例如股東互換股票、透過股權轉讓等。

近日現實中也有觸目的公司併購，講的是中國抖音海外版TikTok，美國特朗普以國家安全為由要封殺TikTok，引發TikTok要將美國業務賣走。財雄勢大的微軟（Microsoft）有意買入，據報導微軟將可能收購TikTok美加、澳洲及紐西蘭業務，TikTok母公司字節跳動則澄清並非要賣走中國以外的全部業務。

不過，上周社交媒體Twitter則表示對TikTok的美國業務極感興趣，雙方已被步傾談合併而非收購，但外界質疑Twitter財力未夠，TikTok在美國有1億用戶，佔其母公司字節跳動估值40%、約400億美元。現時離收購限期9月15日還有個多月，時間緊迫，相信花落誰家將有答案。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！