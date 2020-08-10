  • 32°C
香港時間 : 2020810日 (一) 15:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難（訂戶專享）

環球政治 14:53 2020/08/10

分享：

美國國會遲遲未能就新一輪派錢紓困措施達成共識，總統特朗普按捺不住，以行政命令方式自行推動紓困。特朗普此舉等同一人獨領功勞，民主黨固然希望阻撓，但隨時變相跟大眾荷包作對，阻與不阻都係難題。

...

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享）
2020/08/07
【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享）
【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享）
2020/07/31
【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享）
【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享）
2020/07/27
【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享）
【美國大選】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神
2020/07/21
【美國大選】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神
【美國大選】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登
2020/07/20
【美國大選】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登

最新專欄文章 更多

【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面
2020/08/08
【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面
【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？
2020/08/08
【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？
【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？
2020/08/08
【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？
【新冠疫苗】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武
2020/08/08
【新冠疫苗】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武
【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享）
2020/08/07
【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享）
失業 就業 選舉 特朗普 佩洛西 紓困措施 美國 新冠肺炎疫情 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月10日 時間15:00）

下一篇文章

【全球暖化】阿爾卑斯山融冰隨時崩落 至2050年或只剩一半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判
【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠疫苗】倘疫苖出問題 英國藥廠勢獲准不用負責
【新冠疫苗】倘疫苖出問題 英國藥廠勢獲准不用負責
【新西蘭疫情】連續百日零確診 總理促民眾仍需警惕
【新西蘭疫情】連續百日零確診 總理促民眾仍需警惕
新型冠狀肺炎全球疫情（08月10日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月10日 時間15:00）
【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？
【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？