【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難（訂戶專享） 環球政治 14:53 2020/08/10 分享： 美國國會遲遲未能就新一輪派錢紓困措施達成共識，總統特朗普按捺不住，以行政命令方式自行推動紓困。特朗普此舉等同一人獨領功勞，民主黨固然希望阻撓，但隨時變相跟大眾荷包作對，阻與不阻都係難題。 ... 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享） 2020/08/07 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 2020/07/31 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 2020/07/27 【美國大選分析】特朗普大派聯邦人員 還暗耍大挪移（訂戶專享） 【美國大選】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神 2020/07/21 【美國大選】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神 【美國大選】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登 2020/07/20 【美國大選】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登 最新專欄文章 更多 【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面 2020/08/08 【中美角力】「鬥而不破」成泡影 劍指領館不留情面 【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？ 2020/08/08 【新冠疫苗】疫苗有買趁手 還奢想公平分配？ 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？ 2020/08/08 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？ 【新冠疫苗】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武 2020/08/08 【新冠疫苗】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享） 2020/08/07 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數（訂戶專享） 失業 就業 選舉 特朗普 佩洛西 紓困措施 美國 新冠肺炎疫情 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入