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【美國大選分析】特朗普獨領派錢功勞 民主黨反擊甚艱難

環球政治 22:22 2020/08/11

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美國國會遲遲未能就新一輪派錢紓困措施達成共識，總統特朗普按捺不住，以行政命令方式自行推動紓困。特朗普此舉等同一人獨領功勞，民主黨固然希望阻撓，但隨時變相跟大眾荷包作對，阻與不阻都係難題。

  • 特朗普簽署行政命令派錢，獨領功勞
  • 趕9月復甦就業市場，特朗普等不得
  • 憂阻人收錢，民主黨難阻特朗普命令

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在剛過去的周末，特朗普簽署4份行政命令，延長向失業民眾每星期派發額外失業救濟金的措施，但稍為降低金額至每周400美元，同時會暫緩微收薪俸稅、暫緩驅逐政府資助房屋的租客，並減免學生貸款。

或許礙於距離11月大選的時間愈來愈少，特朗普今次行政命令毫不掩飾討好選民的意圖，把派錢跟自身政途綑綁。他直言，一旦成功連任，這項額外失業救濟金便會繼續發放至明年。

當中，最關鍵角力無疑是失業救濟金的問題。毫無疑問，兩黨都有意繼續派錢，但目標存在差異，民主黨是為派福利，共和黨則要透過調整派錢，以改善勞工市場。

除了中國牌以外，特朗普競選主打的手段始終離不開經濟。在新冠肺炎疫情打擊下，美國失業人數大增，拖累美國經濟，如何令迅速勞工市場復甦，自然是特朗普當前的重中之重。

民主黨主張維持每周派600美元，共和黨則認為要狠削2/3，降至200美元。特朗普則選擇從中間入手，調整為每周派400美元。

特朗普的做法縱使會再次增加美國債務（盡管他向來對此不太在意），可是能夠收一石二鳥之效，既是維持一定程度的派錢，不致得罪受惠選民，又避免「養懶人」，同時更要趕在最遲9月內改善勞工市場。

在11月大選前，只餘兩份就業報告，就是9月初公布的8月份報告和10月初公布的9月份報告（10月份報告要在大選投票後才公布）。如今8月轉眼過了1/3，已經不容再蹉跎，令特朗普決定自行出手。

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民主黨當然不想讓特朗普獨領風騷，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容，特朗普這些行動是「幻想」，特朗普及共和黨聲稱以此取代兩黨共識，完成了他們的工作，但實際上不然，還令政府債務大增1萬億美元，而不是減少。

民主黨在眾議院擁有壓倒性優勢，有能力對總統決定施加巨大壓力，但觀察佩洛西的反應，顯然是相當顧忌。畢竟，民主黨如果太強烈反對、甚至採取行動阻撓，又不能實現其派600美元的承諾，便只是徒然「阻人收錢」，很可能觸怒選民，於是只能夠打打嘴炮，對特朗普不痛不癢。

此外，民主黨總統候選人拜登近日在公開場合失言，導致民望優勢收窄，民意支持度從之前領先特朗普近10個百分點，如今已經縮至大約6個百分點，亦即再次重返特朗普逆轉的「射程範圍」之內。

經過今次紓困派錢角力，特朗普算是扳回一仗，且看民主黨下一步有何攻勢，重新搶回選舉主導權。

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撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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