【國泰危機】大灣區航空公司在港申請牌照 屬內地富商黃楚標旗下

▲ 東海航空同樣屬內地富商黃楚標旗下，經營民航及貨物運輸航班。（網上圖片）

再多一間中資航空公司擬涉足香港航空市場。《南華早報》報道，內地富商黃楚標旗下的大灣區航空公司（Greater Bay Airlines），上月正式向民航處提交申請，並獲機管局前行政總裁許漢忠加盟協助。若牌照獲批，將成為本港第5間民航公司。

《南華早報》引述民航處指，確認大灣區航空公司上月正式提交航空營運牌照（AOC）申請，目前正在處理有關申請，有業界人士指，審批或至少長達2年。

大灣區航空公司招攬前國泰高層坐陣

報道引述消息人士指，大灣區航空公司計劃以低成本模式營運，專營香港往返中國、東南亞、東北亞的航線。公司又擬採用波音737型客機。而且，公司招攬前國泰航空 （00293） 高層加盟，其中包括曾任職國泰、港龍的機管局前行政總裁許漢忠協助。

若牌照獲批，大灣區航空昌公司將會是繼國泰、港龍、HK Express、香港航空後，第5間香港民航公司。

▲ 「深圳李嘉誠」之稱的富商黃楚標（圖），2012年曾捲入前特首曾蔭權涉貪案。（資料圖片）

黃楚標曾捲曾蔭權涉貪案

事實上，黃楚標目前在內地亦擁有「東海航空」，上月有報道指黃楚標初步構思，在港成立「紫荊航空」。

有「深圳李嘉誠」之稱的富商黃楚標，1985年在深圳成為東海集團，從事地產及酒店業務；及至2006年繼而涉足航空業，成立東海航空公司，經營民航及物流運輸。黃楚標其後在2012年捲入前特首曾蔭權的涉貪案。

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編輯：趙穎妍