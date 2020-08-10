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【黎巴嫩爆炸】法國牽頭籌約23億 承諾直接落人民袋

環球社會熱點 14:37 2020/08/10

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黎巴嫩首都貝魯特上周發生嚴重爆炸，造成超過150人死亡、6000人受傷，數十萬人無家可歸。法國總統馬克龍牽頭，召開緊急援助會議，為當地人民籌得近3億美元（約23億港元）。國際捐贈者承諾，援助金會「直接」送到人民手中。

願意提供援助的國家，周日（9日）召開視像會議，由馬克龍（Emmanuel Macron）主持。他在開幕致辭中表示，援助金將用於醫療保健、食品安全、教育和重建屋房，重申黎巴嫩必須回應人民訴求，改革政治和經濟。

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援助國在會後發表聯合聲明稱，將「直接向黎巴嫩人民提供財政援助」，並對爆炸展開「公正、可信和獨立的調查」。在過去20年，法國為黎巴嫩籌組4次捐助國會議，認捐的資金超過200億美元，條件是黎巴嫩須改革，但未履行大部分條款。

約有36個國家和國際機構參加視像會議，與會者包括美國總統特朗普（Donald Trump）；卡塔爾、約旦、埃及等國的領袖。

歐盟委員會將捐出7400萬美元、法國捐5900萬美元、卡塔爾捐5000萬美元、科威特捐4100萬美元、丹麥捐2600萬美元、德國捐2000萬美元、塞浦路斯捐500萬歐元、加拿大捐500萬美元。其他國家此前亦承諾提供財政援助，包括美國捐1700萬美元。

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記者：鄧燕君

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