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【網民熱話】網民見工被主管指轉工頻繁 被要求寫「悔改書」？

環球政經 14:22 2020/08/10

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為了尋覓更好的職業去向，有時候轉工事實上也是無可厚非，但轉工過於頻繁，一定會遭HR多翻留難。有網民在討論區分享見工奇遇，隨即引起激烈討論。

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有網民民分享自己見新工的經歷，指見工後被部門主管訓示半小時,主要關於過往較多轉工經歷，該名網民解釋轉工頻繁主要受大環境影響，公司營運不佳而被逼轉工,但部門主管似乎不太相信，更挑剔他過去兩份主動離職的工作，認為他結婚後都不定性，時常轉工。

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不過主管其實對我他的設計頗為欣賞，最後向他表示，如果對該工作職位有誠意,應寫一封頻繁轉工悔改書,要講改善方法,再電郵給他，相當離奇。

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撰文 : 翁嘉陽

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