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【中美角力】TikTok 告特朗普以卵擊石？　中國企業告美國政府並非一定輸

即市財經 15:16 2020/08/10

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字節跳動於上周發聲明表示公司有機會同美國政府打官司。

中美兩國由「貿易戰」打到「科網戰」，最近美國政府提出要「淨網」，首當其衝的包括字節跳動旗下的TikTok及騰訊 （00700） 旗下的微信。騰訊表示正在研究行政命令對集團的影響，而字節跳動於上周發聲明表示公司有機會同美國政府打官司。如果字節跳動成功勝訴，其他中國科網股都可以比較安心。

相關文章：【TikTok反擊】字節跳動：若美國不能予公正對待　將訴諸美國法院

今次美國政府淨網的前提是「威脅美國國家安全」，2012年三一重工（滬：600031）旗下公司收購美國風電廠時，亦曾被當時美國總統奧巴馬同樣以「威脅美國國家安全」為理由下令阻止，其後三一重工向美國哥倫比亞特區聯邦地方分區法院提出訴訟，把奧巴馬列為被告，指後者的行為違法及未經授權。2014年7月二審時，美國法院裁定美國海外投資委員會（CFIUS）及奧巴馬政府敗訴，2015年11月4日，美國政府與三一重工達成和解，前者更表示歡迎三一「就未來更多在美交易及投資項目作出申報」。

雖然中國企業告美國政府可以贏，不過三一重工的例子都打了幾年官司，而且兩位美國總統奧巴馬及特朗普的作風相當不同，所以中國科網股反擊之路都相當任重道遠。

編輯：謝克迪

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