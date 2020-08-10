政府推培訓樹藝師及攀樹員見習生計劃　合資格可獲2萬元

發展局今日（10日）公布，城市林務發展基金下的見習生計劃開始接受申請，以鼓勵僱主僱用及培訓樹藝和樹木管理課程的畢業生成為具質素的樹藝師及攀樹員，支援本港的樹木管理及護養工作。預料計劃每年惠及約100名樹藝和樹木管理課程的畢業生。

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見習生計劃適用於由本港職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦，屬資歷架構第三至第五級的樹藝、樹木管理及樹藝工作課程的畢業生。

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計劃會透過僱主向見習生提供相等於議定的每月薪酬水平約三成的培訓津貼，以及向取得獲認可的樹藝師或攀樹員專業資格的見習生分別發放30,000元及20,000元獎金。樹藝師及攀樹員見習生的培訓期分別為三年及十八個月。



政府已委託建造業議會管理見習生計劃。計劃全年接受僱主申請，相關申請表格和培訓架構文件可於建造業議會網頁下載。

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