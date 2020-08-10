白俄羅斯總統5度連任 民眾不滿結果爆發示威

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白俄羅斯選舉委員會周一宣布初步點票結果，總統盧卡申科以超過8成的得票率成功連任，自1994年上任以來，第6次當選白俄羅斯總統，可以再做5年總統。在首都明斯克（Minsk）和兩個城市，有民眾不滿結果上街示威。
白俄羅斯總統選舉在當地時間周日（9日）晚上結束投票，隨即開始點票。投票結束後，已有半官方民調指出65歲的盧卡申科（Alexander Lukashenko）成功連任。
報道指出，示威者與執法人員爆發衝突後，設置路障，警方用橡膠子彈和發射水炮，試圖驅散示威者。
在另外兩個城市若季諾（Zhodino）及布列斯特（Brest），有目擊者見到防暴警察放低盾牌，似乎不希望與示威者衝突。
初步結果顯示，盧卡申科獲得逾8成選票，大幅領先，主要反對派季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）僅獲10%選票。季哈諾夫斯卡婭拒絕接受選舉結果，質疑結果可信度，指選舉存在舞弊。
現年37歲的季哈諾夫斯卡婭，丈夫是敢於就社會經濟議題批評政府的網絡紅人，但他登記參選總統被拒，上街抗議後被拘禁，改由季哈諾夫斯卡婭代夫出選。
盧卡申科自1994年首次當選總統，主政26年，今年被指抗疫不力，在國內引發不滿。這次選舉他尋求第6個總統任期，早前已有觀察家質疑，選舉在國際觀察員缺席的情況下，或有舞弊之嫌。
各投票站原定當地周日晚上8時關閉，開始點票，但明斯克個別票站，在截止時間仍有大批選民排隊，因此延長開放時間。中央選委會說，有關情況是白俄羅斯選舉歷史上首次。
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記者：葉芷樺