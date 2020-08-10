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白俄羅斯總統再連任 民眾不滿結果爆發示威

環球社會熱點 13:52 2020/08/10

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有半官方民調指出，爭取連任總統的盧卡申科，在總統選舉中得票大幅領先其他對手。在首都明斯克（Minsk）和兩個城市，有民眾不滿結果上街示威。

白俄羅斯總統選舉在當地周日（9日）晚結束投票，開始點票。有半官方民調指出，爭取連任總統的盧卡申科，在總統選舉中得票大幅領先其他對手。在首都明斯克（Minsk）和兩個城市，有民眾不滿結果上街示威。

報道指出，示威者與執法人員爆發衝突後，設置路障，警方曾用橡膠子彈和發射水炮，試圖驅散示威者。在另外兩個城市若季諾（Zhodino）及布列斯特（Brest），有目擊者見到防暴警察放低盾牌，似乎不希望與示威者衝突。

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有當局批准進行的民調顯示，現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）獲得近八成選票，大幅領先，被指可威脅他的主要對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）僅獲7%選票，季哈諾夫斯卡婭質疑結果可信度。

今次選舉中，盧卡申科的主要對手是現年37歲的季哈諾夫斯卡婭，其丈夫是敢於就社會經濟議題批評政府的網絡紅人，他登記參選總統被拒，上街抗議後被拘禁。季哈諾夫斯卡婭代夫出選，意外贏得民眾支持，全國各地的造勢活動，吸引成千上萬支持者，對盧卡申科構成壓力。

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盧卡申科自1994年首次當選總統，主政26年，今年被指抗疫不力，在國內引發不滿。這次選舉他尋求第6個總統任期，早前已有觀察家質疑，選舉在國際觀察員缺席的情況下，或有舞弊之嫌。

各投票站原定當地周日晚上8時關閉，開始點票，但明斯克個別票站，在截止時間仍有大批選民排隊，因此延長開放時間。中央選委會說，有關情況是白俄羅斯選舉歷史上首次。

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記者：葉芷樺

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