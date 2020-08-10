宏利香港次季新業務價值挫13% 不評論制裁對保單影響

▲ 宏利香港第二季新造業務價值按年倒退

宏利香港第二季新造業務價值為8億元，按年下降13%；上半年計則按年升4%至17億元。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，次季新業務價值下跌原因包括銷售下滑及利率回落，其中以後者影響較大。他表示，集團已透過改善產品結構以提升新業務利潤率，現時難以預測今年餘下時間業務表現，但有信心跑贏同業。

宏利香港上半年核心盈利為29億元，升8%；第二季核心盈利為14億元，較2019年第二季增長5%。宏利香港上半年年度化保費等值銷售額升5%至30億元，其中可扣稅產品方案及康健產品是主要增長動力，當中接近四分之一的銷售額來自自願醫保計劃及合資格延期年金產品。自願醫保計劃之年度化保費等值銷售額佔宏利香港醫保產品59%。

戴明鈞指，上半年本地客需求強勁，抵銷了內地客難以來港的負面影響，帶動6月份新造年度化保費等值銷售額按年增長19%。撇除內地客後，次季年度化保費等值銷售額升14%。首席財務總監梁犖舜表示，如疫情改善，加上跨境限制措施放寬，相信保險市場會反彈。



日前AXA安盛向客戶發信，將「制裁責任限制及除外條款」納入不保事項中，戴明鈞被問到公司是否有相關政策時稱，密切關注事件發展，現階段不適宜評論。

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編輯：謝智聰