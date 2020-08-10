【新冠肺炎】蓋茨：美國新冠肺炎檢測毫無改善令人震驚

▲ 微軟創辦人比爾蓋茨表示，美國以非常不公平的方式支付巨額資金，換來卻是全球所有國家中最沒有價值的檢測結果。

微軟（Microsoft，美： MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時表示，美國政府沒有改善新冠肺炎測試的檢測速度緩慢且欠缺公平，令人震驚（mind-blowing）。此前，蓋茨接受月刊採訪時已指，美國各地的新冠病毒檢測通常需要一周以上的時間才能得到結果，斥美國所有的測試絕大多數都是「垃圾」。

比爾蓋茨表示，美國以非常不公平的方式支付了巨額資金，換來卻是全球所有國家中最沒有價值的檢測結果，更形容沒有其他國家有這種荒唐的檢測。美國早前的種種失策以及隨後的政治氛圍，導致測試毫無進展。

比爾蓋茨又提及商業實驗室排長隊以及檢測結果延遲，批評，不論延遲或及時的結果，所支付的費用都一樣，但非常富有的人則可以迅速獲得測試結果，直斥令人震驚的是無法讓政府改善檢測，因為其只想顯示檢測有多偉大。

美國總統特朗普早前在接受訪問時則為美國的病毒檢測記錄辯護，稱美國的檢測是「有史以來最好的，世界上最好的」。

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編輯：袁諾曦