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高通據報遊說華府　冀解除向華為出售5G晶片禁令

即市財經 13:41 2020/08/10

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高通稱華府的出口禁令將無法阻止華為獲得必要零部件，只有可能導致高通把來自華為的數十億美元銷售額拱手讓給海外競爭對手。

《華爾街日報》報道，美國晶片企業高通（Qualcomm，美：QCOM）試圖游說特朗普政府，取消對向華為出售先進零部件的限制。報道引述一份陳情資料指，高通稱華府的出口禁令將無法阻止華為獲得必要零部件，只有可能導致高通把來自華為的數十億美元銷售額拱手讓給海外競爭對手。

高通指出，通過凡此種種限制，美國已經為高通的海外競爭對手送上了一個年銷售額至多可達80億美元的市場，並指台灣聯發科技（MediaTek Inc）和韓國三星電子（Samsung Electronics Co）將從中受益。

高通公司認為，如果自身能獲得許可，將會帶來數以十億計美元的銷售收入，並有助於為新技術的開發提供資金，但如果自身無法獲得許可，將幫助外國競爭對手，但幾乎不會對華為造成影響，因為華為可以從其他地方採購零部件。

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責任編輯：吳敏芳

高通（Qualcomm，美：QCOM） 5G 特朗普 台灣 南韓 Qualcomm 華為 晶片

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