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【新股IPO】華住酒店傳最快9月赴港第二上市集78億元　旗下品牌包括宜必思、桔子

即市財經 13:19 2020/08/10

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最新傳出同樣最快在9月完成在港第二上市的華住酒店，是多品牌連鎖酒店集團，宜必思（ibis）亦是旗下品牌。

中概股陸續回流，繼百勝中國（美：YUMC）後，市傳內地多品牌連鎖酒店集團華住酒店（美：HTHT），最快9月尋求在港第二上市，預計華住酒店集資最多10億美元（折合約78億港元）。華住酒店旗下品牌包括宜必思、桔子等酒店。

內地傳媒引述消息指，華住酒店尋求本月內通過港交所聆訊，在港啟動第二上市程序，集資最多10億美元。報道續指，華住酒店是繼寶尊電商（美：BZUN）及百勝中國後，第3隻最快9月完成在港第二上市的回流中概股。

華住酒店6月亦曾傳出擬在港上市 集團當時否認

其中，寶尊電商集資規模預計介乎3億至5億美元，而百勝中國早前傳出最多集資20億美元。百勝中國上周回應市場消息時拒絕置評。

事實上，華住酒店擬在港上市的消息，早於今年6月初傳出，指最快年底在港上市，集團5億至10美元，當時華住酒店否認消息。

華住酒店是2005年創立的多品牌的連鎖酒店集團，並在2010年在美國納指上市。根據官網顯示，旗下酒店品牌包括諾富特（Novotel）、桔子、宜必思尚品、宜必思（ibis）、漢庭（Hanting）、海友（Hi INN）等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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編輯：趙穎妍

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