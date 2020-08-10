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【美國疫情】被揭學生不戴口罩聚集 涉事高中即爆集體感染

環球社會熱點 13:36 2020/08/10

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【美國疫情】被揭學生不戴口罩聚集 涉事高中即爆集體感染

新型冠狀病毒疫情肆虐美國，惟多個州分仍決定復課，美國佐治亞州一間高中，早前被發現防疫粗疏，學生不戴口罩密集聚集的相片傳出，引起關注。事發不到一周，校內即爆發集體感染，合共9名學生或教職員確診感染新冠病毒。

美國首都華盛頓戶外聚會爆槍擊 釀1青年死20傷

【新西蘭疫情】連續百日零確診 總理促民眾仍需警惕

North Paulding High School校長Gabe Carmona周末向家長發通告，交代校內疫情，指有6名學生及3名教職員對新冠病毒呈陽性反應。校區主管表示，學校暫時關閉作深層清潔，與衛生部人員討論後，再決定是否需要進一步追縱曾接觸確診者的人士。

地方官員呼籲，若子女出現發燒或失去味覺等病徵，家長應盡快安排子女進行病毒檢測。

【美國疫情】破500萬確診 專家斥華府未做足防疫措施

【歐洲第二波疫情】巴黎強制民眾在室外繁忙區域戴口罩 確診者多為30歲以下

有親屬表示，中招學生上周放學回家後失去嗅覺，於是在母親安排下進行病毒檢測，證實確診，數日後同校就讀的兄弟亦證實染疫，已馬上通知校方。該親屬透露，中招學生在校不戴口罩，亦不保持社交距離，曾接觸過的同學難以估量。

North Paulding High School的疫情受到特別關注，源於早前有校內學生，將學校走廊上人潮密集且不戴口罩的片段在網上公開，相中校內一切如常，恍如沒有疫情的情況，引起譁然。

【美國大選】特朗普繞過國會延長失業救濟 揚言若連任會考慮延至明年

事件曝光後，校方旋即將引用校規，指爆料學生未經同意拍攝同學及將片段放上網，勒令其停課，處理手法引起爭議。校區官員當時為校方護航，稱片段畫面上不好看，但未能反映全部事實，觸釋是學生轉換課室時，經過走廊時拍攝，為時短暫。

【美國疫情】學生上載校園逼滿人照片 反遭校方罰停課

籲美國不要退出世衛 譚德塞：與資助無關

責任編輯：林建忠

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