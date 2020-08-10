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【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%

科技 13:30 2020/08/10

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有分析師指，若美國禁止蘋果（Apple）使用微信，其中國銷量將大受影響。

中美科技戰愈演愈烈，美國總統特朗普日前簽署行政命令，宣佈將於45日後封鎖微信及抖音（TikTok），並禁止與美國企業進行任何交易。有分析師指，若美國禁止蘋果（Apple）使用微信，其中國銷量將大受影響。

近日美國政府進一步實施限制，封殺中國社交程式微信，禁止Apple與微信進行商業交易，可能導致微信在全球App Store上被移除。天風國際分析師郭明錤認為，微信擁有電子支付、社交、新聞閱讀等多項功能，目前已成為中國民眾的生活必需品，此舉將會導致iPhone在中國的銷量下滑20%至30%。

<<【中美角力】專家料中方將出招反制「淨網」行動　美方損失更大

<<【中美角力】美國對TikTok設限　環時總編輯：公開搶劫

同時他亦預計，其他蘋果硬件產品在中國市場的出貨量亦會出現衰退，包括AirPods、iPad、Apple Watch及Mac，每年出貨量會下跌15%至25%。

郭明錤稱，以樂觀的情況來看，蘋果或僅會在美國App Store移除微信，屆時只會對美國微信用戶產生影響，若在這種情況下，預計iPhone出貨量會下跌3%至6%，其他AirPods、iPad等硬件裝置，每年出貨量將下跌低於 3%。

責任編輯：李寶如

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