【新冠肺炎】美國約一成人口失業　調查：企業高層幾乎無減薪

美國正因新冠肺炎處於經濟衰退，目前的失業率達到10.2%，但《紐約時報》引述CGLytics一項調查報道，美國企業高層幾乎沒有受到任何影響，資產甚至在聯儲局的量寬貨幣政策下錄得增長。

CGLytics 調查指出，羅素3000指數（ Russell 3000 index）中有419間公司披露減薪細節，顯示只有其中約一成公司將高層實際薪酬下調超過25%；大約66%的CEO減薪幅度更只相當於去年總薪酬的10%或更少。

在為數不少受疫情衝擊的上市公司之中，達美航空CEO巴斯蒂安（Ed Bastian）減薪約71.4萬美元，約佔他去年薪酬的5.35%；美國聯合航空CEO穆尼奧斯（Oscar Munoz）在3月至6月間沒有領取薪金，合共減薪61萬美元，但仍不及他去年所得的3%；迪士尼CEO艾格（Robert Iger）亦放棄3月底到今年年底的薪金，合共225萬美元，約為他去年收入的3.3%。一直裁員萬豪國際CEO 蘇安勵（Arne Sorenson）的減薪幅度更不及去年的2%。

報道指出，公司CEO的總薪酬通常由股票獎勵和獎金構成，因此有美國勞工組織認為減薪措施是在做「形象工程」。

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