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中升股價升8%　上半年多賺1成3至6月復甦強勁　

即市財經 10:28 2020/08/11

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中升（00881）上半年純利上升10.1%至22.9億元人幣。

中升 （00881） 上半年純利上升10.1%至22.9億元（人民幣‧下同），每股基本盈利1.009元，不派中期息。該股最新升8%，報51.85元，成交額2.5億元。

期內，收入同比增長1.4%，其中新車銷售收入按年升0.6%至497.9億元；售後及精品業務收入同比增長6.1%至84.2億元。中升新車銷量達到19.7萬台，同比下降7.8%。 其中，豪華品牌銷量達到11.2萬台，同比增加5.7%，佔集團總銷量的56.6%，較去年同期大幅增長，集團產品結構進一步優化。

3至6月出現強勁復甦

中升指出，疫情蔓延影響全國地區在春節前後分批封禁， 集團2月經銷店客流及新車銷量下滑明顯，售後服務入場台次等也受到較大影響，但隨著3月全國性復產、復工，3月到6月經營業績顯現出強勁的恢復及增長勢頭。

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責任編輯：吳敏芳

 

 

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