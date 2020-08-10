政治市下港股波動 先考驗100天綫及短期上升軌支持

中美關係升溫，上周五美方宣布制裁11名中港官員，在政治市下港股添波動。大市受壓，現時恒指正考驗100天綫及3月以來的上升軌的支持。

美國財政部上周五將11名中港高官列入制裁名單，是《港區國安法》實施以來，首次有香港官員被美國直接施加經濟制裁。美方制裁為港股不明朗因素，港股今日曾挫逾200點，低見24272點。近日港股反覆回落後，距離7月初的高位26782點，已累跌逾2000點，在走勢上轉弱。

恒指今日正考驗100天綫的支持。恒指100天現處24260點水平，上周五恒指位曾失守100天綫，今日再逼近，倘恒指進一步失守100天綫，反映大市中綫轉弱。

大市由3月低位反彈 現跌近上升軌

另方面，2月起全球股市在疫情爆發下陷入動盪，港股隨外圍急挫，於3月低見21139點。其後港股於低位反彈，到7月初受惠資金流入，推動港股直逼27000關。惟其後就本港議題上中美關係趨緊張，中美科技戰升溫，令港股回落。現時恒指正逼近3月以來的上升軌，倘確認失守，大市或下試低位，如6月中的低位23700關相告跌穿，恒指或下調5月份低位的23000水平。

現時中美科技戰升級，繼TikTok後，騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）成為最新美國封殺對象，消息拖累以騰訊為首的科技股受挫。騰訊於一周五一度挫1成，曾失守500元關口。今日騰訊亦跌逾3%，其他科技股亦受壓。早前，港股上升動力主要靠科技股，目前中資科企於美國營運或受阻，消息令科技股轉弱，料拖累港股氣氛。

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科技戰升溫科技股受壓 騰訊業績成焦點

另方面，本周港股市場焦點是騰訊 （00700） 放榜，以及恒指季檢結果。騰訊將於本周三放榜，在疫情下騰訊遊戲業務受關注，大行普遍預期表現強勁。騰訊季績表現將左右大市走向。

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恒指公司於本周五將公布恒指季檢結果，預期恒指會大換馬。5月時恒指公司已為同股不同權及第二上市股份納入恒指開錄燈。市場預期三隻新經濟股阿里 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 今次季檢有機會納有恒指。事實上，市場早炒作染藍概念，其中美團升勢凌厲，單是8月以來已累升18%。市場偷步炒作染藍，在消息公布前相關股價已開行炒上，到消息公布，不排除市場趁好消息出貨，將影響港股氣氛。

責任編輯：錢家鋒