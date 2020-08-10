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【新冠肺炎】疫情加劇供應鏈遷出中國　瑞銀：料將制約國內制造業投資

商業 13:00 2020/08/10

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UBS Evidence Lab 企業家問卷調查顯示，出口導向型企業將部分產能遷出中國的意願較強。（法新社圖片）

中美貿易摩擦和新冠肺炎疫情加劇了全球供應鏈與中國脫鉤的壓力。UBS Evidence Lab 企業家問卷調查顯示，出口導向型企業將部分產能遷出中國的意願較強，有分析師指出，供應鏈轉移料將制約國內制造業投資。

【新冠肺炎】全球供應鏈重組　報告：料中東歐國家供應鏈將佔更高份額

據瑞銀企業家調查顯示，出口導向型企業將部分產能遷出中國的意願較強、且最近兩年有所上升。在中國、北亞和美國企業家問卷調查中，分 別有 60%、85%和 76%的受訪企業表示已將部分產能遷出中國、或者計劃轉移。不過，外商投資並沒有出現大規模撤出中國的跡象，同時今年上半年中國出口增速也快於全球水平。

內需回暖 助減低影響

貿易摩擦和相關的不確定性，增加了企業在中國進行生產的成本和風險，而新冠疫情加劇了縮短供應鏈的政治壓力。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤估計，企業供應鏈轉移或者其推遲 國內資本開支可能會拖累制造業投資2個百分點，而集團對今年全年制造業 投資下跌 5%的預測中已考慮了這一點。不過，鑒於供應鏈轉移對其他相關行業存在溢出效應，其對整體經濟的拖累可能會更大。

然而，預計也會有一些企業因中國市場規模巨大，並且快速增長而將供應鏈遷入中國而增加投資。供應鏈轉移對就業的整體影響相對有限，因為內需回暖有望部分抵消其拖累。

倘科技領域脫鉤  生產及經濟增長將放慢

汪濤又指，長期來看，最令人擔憂的是科技領域的脫鉤。他相信中國最終會追趕、提升自身的科技實力、建立自己的科技生態體系，但如果不能暢通獲取先進技術和進行信息交流，可能會使得未來幾年的生產效率和經濟潛在增長率放慢。另一方面，中國不斷深化改革、擴大開放則應有助於保持自身經濟的競爭力，有望吸引更多外資流入。

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責任編輯：蘇穎琪

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