【收租股業績】希慎上半年轉蝕逾26億元 中期息派27仙

▲ 希慎上半年轉蝕26.3億元，去年同期則錄得溢利27.8億元。

希慎興業 （00014） 公布，上半年營業額按年跌5%至19.8億元，經常性基本溢利跌3.4%至13.5億元，受累於投資物業的公平值虧損逾40億元等因素，期內業績轉蝕26.3億元，去年同期則錄得溢利27.8億元，派中期息27仙，按年持平。

希慎中午收市報22.65元，升0.7%。

上半年商舖業務組合的營業額下跌10%至9億元，其中包括按營業額收取的租金2000萬元，截至今年6月底止，出租率為94%，較去年底下跌2個百分點。希慎指，疫情的影響在2月浮現，加上社會事件，令營商環境雪上加霜，估計希慎租戶銷售額的跌幅較本港整體零售業銷售額的跌幅為大，故上半年集團續約、租金檢討與新訂立租約的整體租金水平下跌。

期內，寫字樓業務組合的營業額輕微下跌0.2%至9.3億元。截至今年6月底止，希慎寫字樓業務組合的出租率仍達96%，較去年底下跌2個百分點，銀行及金融業仍屬最大的租戶類別，佔寫字樓業務組合約23%的出租面積。希慎預期，該比例在下半年或會進一步上升，因為來自中環及金鐘等地區的金融企業將落實意向。

住宅業務組合主要包括位於堅尼地道竹林苑的單位，營業額輕微下跌1.3%至1.5億元，出租率為83%。

希慎表示，受到疫情及其他環球和本地政治經濟因素的影響，香港下半年的經濟前景仍然不明朗。

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編輯：袁諾曦