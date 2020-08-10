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【宏觀中國】CPI、PPI續改善　企業或迎來盈利上升周期

股樓投資 12:29 2020/08/10

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國家統計局公布7月份的物價數據，好過市場預期。中國居民消費價格（CPI）同比上漲2.7%，較上月增加0.2個百分點，已是連續兩個月上升。

受水災及餐飲業恢復的影響，食品價格上漲2.8%，比上月擴大2.6個百分點，影響CPI上升約0.62個百分點。以環比計，豬肉價格上升10.3%，升幅較上月擴大6.7個百分點；蔬菜價格上漲6.3%，漲幅擴大3.5個百分點。

其他文章：【宏觀中國】人行再三為政策定調　易綱：總量適度、精準導向

值得注意是，中國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.4%，跌幅比上月縮少0.6個百分點，連續兩個月錄得環比上升。

以環比計，生產資料價格上漲0.5%，影響工業生產者出廠價格總水平上升0.34個百分點。其中，採掘工業價格升3.1%，原材料工業價格和加工工業價格分別漲0.9%和0.1%。

其他文章：【美股焦點】涉及股權內幕交易　美國暫停向柯達借貸

一般來說，PPI變幅與企業盈利周期有一定關係，皆因這會影響企業的議價能力，若果行業景氣度高，企業才有能力調高售價，同時將成本上漲的部分轉嫁予下游的客戶，從而令利潤率得以擴闊。

換言之，隨着PPI跌幅持續收窄，可預視企業未來業績有望進一步改善。

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撰文 : 林衛

餐飲 豬肉 國家統計局 中國 PPI CPI 經濟數據表現

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