【宏觀中國】CPI、PPI續改善　企業或迎來盈利上升周期

國家統計局公布7月份的物價數據,好過市場預期。中國居民消費價格(CPI)同比上漲2.7%,較上月增加0.2個百分點,已是連續兩個月上升。

受水災及餐飲業恢復的影響,食品價格上漲2.8%,比上月擴大2.6個百分點,影響CPI上升約0.62個百分點。以環比計,豬肉價格上升10.3%,升幅較上月擴大6.7個百分點;蔬菜價格上漲6.3%,漲幅擴大3.5個百分點。

值得注意是,中國工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2.4%,跌幅比上月縮少0.6個百分點,連續兩個月錄得環比上升。

以環比計,生產資料價格上漲0.5%,影響工業生產者出廠價格總水平上升0.34個百分點。其中,採掘工業價格升3.1%,原材料工業價格和加工工業價格分別漲0.9%和0.1%。

一般來說,PPI變幅與企業盈利周期有一定關係,皆因這會影響企業的議價能力,若果行業景氣度高,企業才有能力調高售價,同時將成本上漲的部分轉嫁予下游的客戶,從而令利潤率得以擴闊。

換言之,隨着PPI跌幅持續收窄,可預視企業未來業績有望進一步改善。

