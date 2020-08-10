【企業策略】Accenture：領先同儕　需注意4大關鍵要點

▲ 埃森哲研究表示，要推動供應鏈創新，管理層的支持非常關鍵，或要調撥專項資金，配備頂尖團隊加速轉型。（資料圖片）

新冠肺炎年初內地爆發，工廠停頓令不少企業供應鏈斷裂，諮詢顧問專業服務公司埃森哲（Accenture）近日發表報告指，要在市場領先同儕，企業要建立彈性供應鏈，並注意4大範疇。

埃森哲研究調查全球10個國家和地區的900名企業高層，發布《加速增長：以客戶為中心的供應鏈》報告。研究指出，在2017至2019年間，中國企業平均投資1.8億美元改建供應鏈。但是，只有少數領軍企業能夠獲得滿意的投資回報，領軍企業的收入平均增長11％，其他企業的收入則平均下降4％。

需具網絡安全能力 應對威脅

該公司指，企業在建立供應鏈時面臨很多挑戰，包括供應鏈基礎架構和資源不夠靈活，缺乏與生態夥伴共創的能力等，而受疫情影響，這些挑戰變得更加艱鉅。該公司建議，企業要注意4大關鍵：專注客戶價值；建立協作架構；培養專屬能力；以及貫徹「一把手」支持。

專注客戶價值方面，必須將供應鏈戰略建立在客戶價值之上。企業在製定供應鏈戰略時，必須滿足關鍵的客戶有價值、可行的業務性，數據隱私和安​​全，定制化交付和服務等。建立協作架構方面，企業要建立具分析性，輕資產的協作架構，提高供應鏈對企業收入的貢獻，並在生態系統內外實現共贏。領軍企業的營收入增長平均有一半以上來自協作工具和數據洞察。

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培養專屬能力方面，企業需建立實時細分客戶和產品的能力。在設計產品和服務的階段，領軍企業會積極發掘潛在的供應商，以實現目標利潤。同時，領軍企業亦投資並建造先進網絡安全能力，應對日益嚴峻的安全威脅。

最後，要實現供應鏈轉型，關鍵是企業高管的支持。領軍企業的管理層，會為推動供應鏈創新調撥專項資金，配備頂尖團隊加速轉型。

以高科技製造行業為例，領軍企業已經在智能製造升級，建立數碼化連接和供應鏈服務能力，例如個性化定制體驗，線上線下融合，多渠道訂單接收和自動高效處理，互連智能計劃協同，自動化倉庫以及物流控制塔等。

責任編輯：李彥煒