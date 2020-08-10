【美股期貨】道指期貨升94點　納指期貨續跌（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五個別發展，周一美股期貨今早於亞洲時段延續相關勢頭，整體大市仍缺方向。美國總統特朗普上周簽署政令，每周的失業救濟金仍可額外有400美元，料為經濟提供一定支撐。

焦點新聞：

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高通據報遊說華府 冀解除向華為出售5G晶片禁令

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即市走勢：

【17︰15】道指期貨升94點，報27427點；標指期貨升0.1%；納指期貨跌0.11%。

【16︰27】道指期貨升49點，報27382點；標指期貨升不足1點，報3345點；納指期貨跌18點，報11104點。

【16︰27】鬥魚（美：DOYU）盤前升10%，報16.9美元。鬥魚第2季度每股盈利回正，預計第3季度營收按年增42%至44%。

【16︰22】Twitter（美：TWTR）股價盤前升8%，報40.13美元。外電引述消息指，美國社交媒體Twitter（美︰TWTR）有意收購抖音海外版TikTok在美國的業務。

【TikTok拆骨】Twitter傳加入競購TikTok美國業務

【16︰14】柯達（美：KODK）盤前跌近47%，報7.9美元。

【美股焦點】柯達變身藥企遭查內幕交易 巨額貸款暫時停止

【15︰45】消息指新東方已經擇定三家銀行安排其計劃進行的在港二次上市，可能籌資至少10億美元。新東方回應內地媒體稱不予置評。

【15︰17】鬥魚預計第3季度營收為26.4億元至26.8億元，按年增長42.1%至44.2%。

【15︰15】搜狐第2季營收為4.21億美元，預估為4.35億美元。

【15︰00】歐洲股市初段向上，德股微升0.03%；英股升0.3%；法國升逾0.2%。

【13︰45】《華爾街日報》報道，美國晶片企業高通（Qualcomm，美：QCOM）試圖游說特朗普政府，取消對向華為出售先進零部件的限制。

【12︰06】美股期貨個別發展，道指期貨升80點，報27413點；標指期貨升5點，報3350點；納指期貨跌7點，報11115點。

【11︰15】內地傳媒最新指，微軟近期修改服務協議，若美國下達禁令，微軟可能無法支持作業程式Windows 服務。微軟回應查詢時指，近日某些個別社交媒體對微軟服務條款全球性更新的謠言，不符合事實，但未直接回應條款爭議。

【中美制裁】微軟Window隨時斷供中國？ 微軟：不符事實

【10︰06】特朗普上周四簽署行政禁令，禁止騰訊 （00700） 旗下微信與美國有任何交易。天風國際分析師郭明錤表示，蘋果可能被迫要從App Store上移除微信。若此，估計iPhone年出貨量將因此向下修訂25至30%，並建議投資者有條件減持蘋果供應鏈股票。

【08︰40】私募基金黑石集團（Blackstone）據報有興趣成為微軟（Microsoft，美： MSFT）的夥伴，一同收購（ByteDance）抖音海外版TikTok的美國業務，但尚未確定是否參與。

【TikTok拆骨】黑石據報有興趣夥微軟洽購TikTok美國業務

【08︰30】美國最大購物中心業主西蒙地產集團（Simon Property Group，美：SPG）據報與亞馬遜（Amazon 美：AMZN）商談，研究將購物中心內的百貨公司樓面，變身成為亞馬遜的發貨中心。

【美股焦點】亞馬遜擬將百貨公司大變身 改為發貨中心、雜貨店

【07︰40】 內地綫上房地產中介平台貝殼找房（美︰ BEKE ）更新招股文件，料將於8月13日（周四）正式在紐交所掛牌， 證券代碼為「BEKE」。

【中概股】騰訊投資貝殼找房周四紐交所掛牌 代號「BEKE」

【07︰35】「股神」巴菲特旗下投資公司巴郡公布第二季度業績，期內收入為淨利潤為263億美元，按年增長86.8%。第二季度回購了51億美元的股票，規模幾乎為去年第四季22億美元的兩倍。

【07︰30】美股上周五個別發展，美國7月非農業新增職位勝預期，投資者憂慮中美科技戰升溫，市場同時聚焦新紓困計劃的磋商進展，道指及標指反覆靠穩，道指收報27433點，升46點；標指收報3351點，升2點。納指結束7連升，收報11010點，跌97點或0.87%。

道指上周五升46點港股ADR跌147點 紐約期金跌2%

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責任編輯：梁浩碩