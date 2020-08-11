【美股市況】傳統經濟股發力道指收市升357點　納指跌0.4% （不斷更新）

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【美股收市】憧憬新紓困計劃成事 道指漲357點 美匯穩
美股延續上周升勢，惟中美關係升級令後市充滿不明朗因素，傳統經濟股發力領漲道指。美國總統特朗普上周簽署政令，每周的失業救濟金仍可額外有400美元，料為經濟提供一定支撐。
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即市走勢：
【04︰00】道指收市升357點，收報27791點，標指升0.3%，收報3360點，納指跌0.4%，收報10968點。
【02︰43】道指升301點，納指跌0.5%。
【01︰26】傳統經濟股領漲道指， Nike（美︰NKE）升4.5%；波音（美︰BA）升4.2%。道指升260點。
【01︰22】現貨金價報每安士2030美元。
【00︰24】道指升264點；標指升0.02%，納指跌0.74%。
【23︰48】德國DAX指數漲0.07%，法國CAC40指數漲0.41%；英國富時100指數升0.31%。
【23︰08】美國國會預算辦公室（CBO）表示，聯邦預算赤字在2020財年的前10個月為2.8萬億美元；預計7月份的聯邦預算赤字為610億美元，而去年同期為1200億美元。
【23︰00】聯儲局公布各大型銀行6月壓力測試後，需要保留的額外資本水平。其中，高盛及摩根士丹利是34家機構中需要維持的額外資本最多，比率分別達到13.7%及13.4%。有關規定於10月1日起實施。
【22︰26】根據美國勞工部周一公佈的職位空缺和勞工流動率調查（JOLTS），6月職位空缺數從5月份修正後的537萬升至589萬，勝預期。
【21︰44】美股升幅擴大，道指漲220點，報27653點；標指升0.32%；納指升0.2%。Nike（美︰NKE）股價漲近4%，報105.87美元。
【21︰30】道指高開54點，報27488點。
【21︰01】現貨金價跌至每安士2031美元；美滙指數續強，暫報93.52。
【20︰20】道指期貨升96點，標指期貨0.1%；納指期貨持平。
【19︰19】鬥魚收到騰訊合併鬥魚和虎牙的初步建議。鬥魚盤前暫停交易，停牌前漲9%，虎牙盤前漲10%。
【18︰26】美股期貨轉升，道期漲100點；標指期貨升0.15%；納指期貨跌0.03%。
【17︰15】道指期貨升94點，報27427點；標指期貨升0.1%；納指期貨跌0.11%。
【16︰27】道指期貨升49點，報27382點；標指期貨升不足1點，報3345點；納指期貨跌18點，報11104點。
【16︰27】鬥魚（美：DOYU）盤前升10%，報16.9美元。鬥魚第2季度每股盈利回正，預計第3季度營收按年增42%至44%。
【16︰22】Twitter（美：TWTR）股價盤前升8%，報40.13美元。外電引述消息指，美國社交媒體Twitter（美︰TWTR）有意收購抖音海外版TikTok在美國的業務。
【TikTok拆骨】Twitter傳加入競購TikTok美國業務
【16︰14】柯達（美：KODK）盤前跌近47%，報7.9美元。
【15︰45】消息指新東方已經擇定三家銀行安排其計劃進行的在港二次上市，可能籌資至少10億美元。新東方回應內地媒體稱不予置評。
【15︰17】鬥魚預計第3季度營收為26.4億元至26.8億元，按年增長42.1%至44.2%。
【15︰15】搜狐第2季營收為4.21億美元，預估為4.35億美元。
【15︰00】歐洲股市初段向上，德股微升0.03%；英股升0.3%；法國升逾0.2%。
【13︰45】《華爾街日報》報道，美國晶片企業高通（Qualcomm，美：QCOM）試圖游說特朗普政府，取消對向華為出售先進零部件的限制。
【12︰06】美股期貨個別發展，道指期貨升80點，報27413點；標指期貨升5點，報3350點；納指期貨跌7點，報11115點。
【11︰15】內地傳媒最新指，微軟近期修改服務協議，若美國下達禁令，微軟可能無法支持作業程式Windows 服務。微軟回應查詢時指，近日某些個別社交媒體對微軟服務條款全球性更新的謠言，不符合事實，但未直接回應條款爭議。
【10︰06】特朗普上周四簽署行政禁令，禁止騰訊 （00700） 旗下微信與美國有任何交易。天風國際分析師郭明錤表示，蘋果可能被迫要從App Store上移除微信。若此，估計iPhone年出貨量將因此向下修訂25至30%，並建議投資者有條件減持蘋果供應鏈股票。
【08︰40】私募基金黑石集團（Blackstone）據報有興趣成為微軟（Microsoft，美： MSFT）的夥伴，一同收購（ByteDance）抖音海外版TikTok的美國業務，但尚未確定是否參與。
【TikTok拆骨】黑石據報有興趣夥微軟洽購TikTok美國業務
【08︰30】美國最大購物中心業主西蒙地產集團（Simon Property Group，美：SPG）據報與亞馬遜（Amazon 美：AMZN）商談，研究將購物中心內的百貨公司樓面，變身成為亞馬遜的發貨中心。
【07︰40】內地綫上房地產中介平台貝殼找房（美︰BEKE）更新招股文件，料將於8月13日（周四）正式在紐交所掛牌，證券代碼為「BEKE」。
【07︰35】「股神」巴菲特旗下投資公司巴郡公布第二季度業績，期內收入為淨利潤為263億美元，按年增長86.8%。第二季度回購了51億美元的股票，規模幾乎為去年第四季22億美元的兩倍。
【07︰30】美股上周五個別發展，美國7月非農業新增職位勝預期，投資者憂慮中美科技戰升溫，市場同時聚焦新紓困計劃的磋商進展，道指及標指反覆靠穩，道指收報27433點，升46點；標指收報3351點，升2點。納指結束7連升，收報11010點，跌97點或0.87%。
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責任編輯：梁浩碩