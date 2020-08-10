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【美股前貨】道指期貨升80點　納指期貨續跌（不斷更新）

即市財經 15:04 2020/08/10

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美股動態不斷更新

美股上周五個別發展，道指升46點，納指結束7連升。美股期貨今早於亞洲時段延續相關勢頭，道指期貨升約80點，納指期貨續跌。

特朗普上周簽署政令，每周的失業救濟金仍可額外有400美元。

焦點新聞：

【騰訊禁令】最強蘋果分析師：禁微信iPhone出貨或跌3成

高通據報遊說華府　冀解除向華為出售5G晶片禁令

【美股焦點】巴郡第二季多賺86.8% 回購規模達51億美元破紀錄

即市走勢：

【15︰00】歐洲股市初段向上，德股微升0.03%；英股升0.3%；法國升逾0.2%。

【13︰45】《華爾街日報》報道，美國晶片企業高通（Qualcomm，美：QCOM）試圖游說特朗普政府，取消對向華為出售先進零部件的限制。

【12︰06】美股期貨個別發展，道指期貨升80點，報27413點；標指期貨升5點，報3350點；納指期貨跌7點，報11115點。

【11︰15】內地傳媒最新指，微軟近期修改服務協議，若美國下達禁令，微軟可能無法支持作業程式Windows 服務。微軟回應查詢時指，近日某些個別社交媒體對微軟服務條款全球性更新的謠言，不符合事實，但未直接回應條款爭議。

【中美制裁】微軟Window隨時斷供中國？　微軟：不符事實

【10︰06】特朗普上周四簽署行政禁令，禁止騰訊  （00700）  旗下微信與美國有任何交易。天風國際分析師郭明錤表示，蘋果可能被迫要從App Store上移除微信。若此，估計iPhone年出貨量將因此向下修訂25至30%，並建議投資者有條件減持蘋果供應鏈股票。

【08︰40】私募基金黑石集團（Blackstone）據報有興趣成為微軟（Microsoft，美： MSFT）的夥伴，一同收購（ByteDance）抖音海外版TikTok的美國業務，但尚未確定是否參與。

【TikTok拆骨】黑石據報有興趣夥微軟洽購TikTok美國業務

【08︰30】美國最大購物中心業主西蒙地產集團（Simon Property Group，美：SPG）據報與亞馬遜（Amazon 美：AMZN）商談，研究將購物中心內的百貨公司樓面，變身成為亞馬遜的發貨中心。

【美股焦點】亞馬遜擬將百貨公司大變身　改為發貨中心、雜貨店

【07︰40】內地綫上房地產中介平台貝殼找房（美︰BEKE）更新招股文件，料將於8月13日（周四）正式在紐交所掛牌，證券代碼為「BEKE」。

【中概股】騰訊投資貝殼找房周四紐交所掛牌 代號「BEKE」

【07︰35】「股神」巴菲特旗下投資公司巴郡公布第二季度業績，期內收入為淨利潤為263億美元，按年增長86.8%。第二季度回購了51億美元的股票，規模幾乎為去年第四季22億美元的兩倍。

【07︰30】美股上周五個別發展，美國7月非農業新增職位勝預期，投資者憂慮中美科技戰升溫，市場同時聚焦新紓困計劃的磋商進展，道指及標指反覆靠穩，道指收報27433點，升46點；標指收報3351點，升2點。納指結束7連升，收報11010點，跌97點或0.87%。

道指上周五升46點港股ADR跌147點　紐約期金跌2%

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8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩

美股 期貨 特朗普 巴菲特 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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