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【摺疊手機】微軟Surface Duo上市在即　官方產品照曝光

科技 12:34 2020/08/10

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有消息指，Microsoft副總裁將於後天（12日）出席虛擬Surface產品簡報會，相信為Surface Duo上市最後準備。

微軟（Microsoft）早於去年10月宣布，將會推出首款雙屏幕手機Surface Duo。微軟高管紛紛先後上傳Surface Duo實體機圖片，新品上市似是如箭在弦。近日再有消息傳出，Microsoft副總裁將於後天（12日）出席虛擬Surface產品簡報會，相信為Surface Duo上市最後準備。

【摺疊手機】微軟Surface Duo獲FCC認證　最快8月底登場

據外媒報道，著名爆料人Evan Blass上載多張Surface Duo最新官方產品照，可見屏幕出現各種Google和Microsoft的手機應用程式，包括Edge瀏覽器。而毫無疑問地，其默認搜尋器則預設為Google，畢竟Surface Duo是一部Android手機。

從著名爆料人Evan Blass上載的Surface Duo產品照可見，Surface Duo的默認搜尋器預設為Google。（網上資料圖片）

Surface Duo 機身設計更改　屏幕頂部新增LED閃光燈

微軟Surface Duo雙屏幕手機　傳於下個月提前亮相

Surface Duo的顯示屏是由兩塊5.6吋AMOLED屏幕組成，合併後尺寸為8.3吋。（網上資料圖片）

綜合早前消息，Surface Duo的顯示屏是由兩塊5.6吋AMOLED屏幕組成，合併後尺寸為8.3吋，機身更可以360度屈曲。此外，Microsoft預期會搭載高通Snapdragon 855處理器，設有6GB RAM，內建64GB或256GB的儲存空間，除了不支援5G網絡，亦不設microSD擴充。而且，Surface Duo 將支援Surface Pen 手寫筆功能，以及內置3,460mAh電池和1100萬像素單鏡頭相機。

責任編輯：施雯雯

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