【疫市求職】政府推見習生計劃　培訓樹藝師及攀樹員

▲ 城市林務發展基金下的見習生計劃開始接受申請，以鼓勵僱主僱用及培訓樹藝和樹木管理課程的畢業生成為具質素的樹藝師及攀樹員。

樹藝及園藝業是一門較新的行業，由於行業發展仍在不斷演化，年輕人在業內缺乏穩定工作和培訓機會。為支援有關方面發展，發展局公布，城市林務發展基金下的見習生計劃開始接受申請，以鼓勵僱主僱用及培訓樹藝和樹木管理課程的畢業生成為具質素的樹藝師及攀樹員，支援本港的樹木管理及護養工作。計劃全年接受僱主申請。

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見習生計劃適用於由本港職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦，屬資歷架構第三至第五級的樹藝、樹木管理及樹藝工作課程的畢業生。計劃會透過僱主向見習生提供相等於議定的每月薪酬水平約三成的培訓津貼，以及向取得獲認可的樹藝師或攀樹員專業資格的見習生，分別發放30,000元及20,000元獎金。樹藝師及攀樹員見習生的培訓期分別為3年及18個月。

料每年惠及約100名畢業生



發展局發言人說，誠邀合資格的僱主參與見習生計劃，按議定或更高的薪酬水平，僱用樹藝師及攀樹員見習生，並提供有系統而且達到所訂要求的培訓。政府樹木管理部門亦會參與計劃，與行業攜手培訓樹藝師及攀樹員。預計計劃每年惠及約100名樹藝和樹木管理課程的畢業。

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責任編輯：蘇穎琪