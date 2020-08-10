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【微信禁令】騰訊阿里巴巴美國風險股價急挫　ATMX誰獨升？

即市財經 11:58 2020/08/10

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騰訊阿里巴巴都受制美國風險急挫，「ATMX」中美團點評獨升。

中美在科技領域劍拔弩張，美國總統特朗普以行政命令，禁止騰訊 （00700） 就旗下微信與美國企業或個人交易。美國對中資科技企業愈見敵意，騰訊在美投資不少遊戲廠商，旗下投資企業也大舉在美國上市，阿里巴巴 （09988） 主要上市地在美國，兩大科技巨擘在美利益不少，連續兩個交易日下跌。

騰訊今早再試500元關，低見503元，跌近半成，其後跌幅收窄，最新跌3.4%，報509.5元，未夠半日成交已達128億元。騰訊最新價較周四累跌8%。

阿里巴巴跌2.6%，暫報242.6元，成交35.4億元。從周四收市價累跌5.6%。

騰訊、阿里巴巴受累美國風險，「ATMX」4大中資科網股中，美團點評 （03690） 主要業務和投資都在中國境內，在美國利益和投資最少，過去兩個交易日成為資金避險對象。美團點評今早股價升1.3%，暫報225.4元，逼近歷史高位229.2元。

另外，恒指、國指本周季檢，美團點評為熱門染藍股份。

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記者：麥德銘

香港股票 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 微信
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