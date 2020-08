【宏觀中國】人行再三為政策定調　易綱：總量適度、精準導向

人民銀行在一周內第三次為政策表態,央行貨幣政策委員會委員馬駿上周剛放風下半年政策不需要再加碼,留下彈藥應付未來的不確定性。

今次輪到人民銀行行長易綱接受新華社採訪,再為下半年的政策定調。他預計,下半年中國經濟增長將延續復甦的勢頭,全年有望實現正增長。在這個情況下,支撐了前期貨幣政策總量寬鬆的及時退出。

換言之,下半年金融總量的增速將會較上半年有所緩慢,但仍會維持合理的增幅。資料顯示,上半年社會融資規模累計為20.83萬億元人民幣,較去年同期增加6.22萬億元人民幣,6月底M2餘額為213.49萬億元人民幣,同比增長11.3%。

因此,易綱強調貨幣政策要更加靈活適度、精準導向,讓已出台的穩企業保就業的政策能夠有效落實。

人行將運用多種貨幣政策工具,引導廣義貨幣供應量(M2)及社會融資規模增速明顯高於去年。同時,促進普惠型小微企業貸款和製造業中長期貸款合理增長。

