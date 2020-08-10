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【宏觀中國】人行再三為政策定調　易綱：總量適度、精準導向

股樓投資 11:53 2020/08/10

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人民銀行在一周內第三次為政策表態，央行貨幣政策委員會委員馬駿上周剛放風下半年政策不需要再加碼，留下彈藥應付未來的不確定性。

其他文章：【微信禁令】最強蘋果分析師郭明錤　封殺微信iPhone銷量或跌三成　蘋概股下跌

今次輪到人民銀行行長易綱接受新華社採訪，再為下半年的政策定調。他預計，下半年中國經濟增長將延續復甦的勢頭，全年有望實現正增長。在這個情況下，支撐了前期貨幣政策總量寬鬆的及時退出。

換言之，下半年金融總量的增速將會較上半年有所緩慢，但仍會維持合理的增幅。資料顯示，上半年社會融資規模累計為20.83萬億元人民幣，較去年同期增加6.22萬億元人民幣，6月底M2餘額為213.49萬億元人民幣，同比增長11.3%。

其他文章：【疫轉全球】如果研發不出疫苗  有沒有Plan B？

因此，易綱強調貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，讓已出台的穩企業保就業的政策能夠有效落實。

人行將運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量（M2）及社會融資規模增速明顯高於去年。同時，促進普惠型小微企業貸款和製造業中長期貸款合理增長。

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撰文 : 林衛

易綱 中國 保就業 M2 中國人民銀行 經濟

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