▲ 【美國疫情】堅持探望染疫妻子 90歲翁3周後亦身故

新型冠狀病毒疫情肆虐美國，年長人士抵抗力相對弱，一旦受感染，尤其危險。惟美國佛羅里達州一名90歲男子，不顧勸阻、無懼感染病毒風險，堅持探望感染新冠病毒、病重彌留的妻子，結果自己亦中招，兩夫妻相隔3周先後病逝。

【全球暖化】阿爾卑斯山融冰隨時崩落 至2050年或只剩一半

【美國疫情】紐約州率先宣布恢復實體課 為全國罕見

事件主角是佛州男子雷克（Sam Reck），他的86歲妻子喬安（JoAnn Reck）不幸染疫，妻子病重快支持不住之際，本身亦高齡的雷克不顧病毒，堅持到醫院見太太最後一面，穿着保護裝備，握着太太的手道別。

喬安上月12日因新冠肺炎離世後不久，雷克自己亦染疫，很可能是到醫院探病時受感染，在太太死後3周離世。雷克的繼子透露，父親確診後，他曾問父親有無對探望母親感後悔，父親毫不猶豫地答沒有，稱無論如何，對能有機會告別太太，及再抓住她的手感非常高興。

【歐洲第二波疫情】巴黎強制民眾在室外繁忙區域戴口罩 確診者多為30歲以下

【印度空難】至少兩名死者確診新冠肺炎 搜救人員需隔離

這對老夫老妻疫情下的愛情故事，在美國引起廣泛關注。喬安因被診斷患上失智症，一年前開始入住護老院，雷克每日都前往探望。惟疫情關係，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）下令禁止探望老人院，兩人再不能接觸。

他們都對此感十分痛苦，患有失智症的喬安不明白為何不能見丈夫。後來在護老院職員協助下，兩人用節衷方法會面，兩夫妻一個在露台上，一個在地面，隔着距離會面，一星期見3次。

【新西蘭疫情】連續百日零確診 總理促民眾仍需警惕

【澳洲疫情】維多利亞州五分一人有精神健康問題 政府撥4.6億支援

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫 情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！ 立即訂閱