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【新能源車】「氫能車第一股」億華通科創板掛牌升近2倍 甚麼是氫能車？

即市財經 11:14 2020/08/10

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億華通的引擎主要用在旅遊巴、貨車上

被稱為「氫能汽車第一股」的億華通（滬：688339）今日於科創板上市，開市價為260元（人民幣，下同），較招股價高出2.39倍，其後股價拾級而下，最新在210元附近徘徊，仍升約1.8倍。氫燃料汽車是新能源汽車之一，其排放極少，但為何至今仍未為主流？

億華通生產氫燃料汽車引擎，其產品主要應用在貨車、旅遊巴上。集團去年扣除非經常性損益後1411萬元。集團預計，今年上半年會錄得營業收入5000萬元至7000萬元，與上年同期比較，變動幅度為跌24.65%至升5.49%；另預計今年上半年扣除非經常性損益後，會虧損4800萬元至5400萬元。

由於氫氣和氧氣混合燃燒期間，氫原子中電子會與質子分離，產生電力，而這化學作用的最終產品是水，因此氫燃料電池理論上並無碳排放，可減少其他燃油汽車所以產生的空氣污染問題，被認為是新一代環保能源，多間國際車廠如戴姆勒、豐田等近年均加大於相關範疇的研發。

不過，氫燃料汽車發展仍面臨不少困難，例如其續航力低、生產污染大、能量轉換效益低、氫氣運輸及「加氣」存有樽頸等，令氫燃料汽車至今仍未普及。在充電方面，電動車鋰電池後要接駁電力充電，而氫燃料電池則需要注入氫氣。另外，億華通亦承認集團的技術與國外公司相比仍存有一定落差。

至於氫燃料汽車在中國的發展，根據中國汽車工業協會最新公佈數據統計，去年中國氫燃料電池汽車產量為2737輛，不足電動車的1%。

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編輯：謝智聰

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